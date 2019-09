Tottenham-Crystal Palace in streaming. Diretta, orario e probabili formazioni della quinta giornata di Premier League

Siamo pronti per la ripresa dei vari campionati europei, dopo che la sosta per le Nazionali ha “rubato” la scena alle squadre di club. In Premier League siamo giunti alla quinta giornata e, sebbene sia presto per fare certe previsioni, si stanno comunque delineando quelli che, probabilmente, saranno le gerarchie da qui al termine della stagione. Una delle squadre che ha un po’ deluso in queste prime battute di campionato, è stata senza dubbio il Tottenham di Pochettino. Reduce dal pareggio nel derby londinese contro l’Arsenal, la squadra vicecampione d’Europa ha racimolato appena cinque punti in quest’inizio di stagione, palesando alcune difficoltà in fase difensiva.

Di fronte a sè, al New White Hart Lane, il Tottenham si troverà il temibile Crystal Palace, squadra che, dopo un inizio complicato, ha preso le misure, andando a vincere 2-1 all’Old Trafford . La squadra allenata da Roy Hodgson ha in Jordan Ayew la sua punta di diamante, andata a segno già due volte in quest’inizio campionato.

Tottenham-Crystal Palace in streaming: orario e diretta del match

La gara Tottenham-Crystal Palace è prevista per domani alle ore 16:00 e sarà visibile su Sky sport Football (canale 203), essendo tale piattaforma la sola a detenere i diritti del campionato inglese.

Tottenham-Crystal Palace, probabili formazioni

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Rose, Alderweireld, Vertonghen, Sanchez; Winks, Sissoko; Lamela, Eriksen, Son; Kane. Allenatore: Mauricio Pochettino

CRYSTAL PALACE (4-3-3) Guaita; Van Aanholt, Sakho, Cahill, Ward; Kouyatè, Milvojevic, McArthur; Zaha, Ayew, Towsend. Allenatore: Roy Hodgson