Everton-Arsenal streaming gratis e diretta live Premier League: dove vedere il match, oggi, 21 dicembre

Everton-Arsenal streaming gratis e diretta live Premier League: la presentazione del match

Everton-Arsenal, match tra due deluse della Premier League, che andrà ad aprire la diciottesima giornata del massimo campionato inglese. Si affrontano due squadre che devono riorganizzarsi dopo i recenti stravolgimenti che ne hanno interessato la guida tecnica. Mentre i gunners, cinque punti nelle ultime sei gare di campionato, hanno ufficializzato ieri l’ingaggio di Mikel Arteta (tra l’altro, da giocatore, ex Everton) come nuovo tecnico al posto dell’esonerato Emery, i toffees, che sembrano essersi ripresi e hanno ottenuto quattro punti tra Chelsea e Manchester United, si apprestano a dare il loro benvenuto a Carlo Ancelotti, pronto per l’immediato riscatto dopo il cocente esonero subito in quel di Napoli. L’Arsenal è reduce da un pesante 3-0 subito contro il Manchester City ma, notizia buona per Arteta, ritrova Bellerin e recupera anche Kolasinac, avendo così a disposizione i due perni delle corsie laterali. I londinesi dovranno invece fare a meno di alcune pedine importanti a centrocampo tra cui Ceballos e Xhaka. Per ciò che riguarda l’Everton, oltre alle assenze dei vari Walcott, Digne, Schnederlin e Gomes, ci saranno da valutare le condizioni di Sidibè, appena ripresosi da un’influenza. Nonostante una posizione di classifica che non rispetta affatto le ambizioni d’inizio stagione, ci apprestiamo a vivere domani una sfida interessante visto l’alto tasso tecnico messo in campo dalle due squadre e il recente cambio di allenatore che potrebbe portare a novità anche sotto il profilo tattico.

Everton-Arsenal streaming gratis e diretta live Premier League: le probabili formazioni del match

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Sidibè, Keane, Mina, Baines; Holgate, Davies; Iwobi, Sidgursonn, Richarlison, Calvert-Lewin. Allenatore: Duncan Ferguson

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Sokratis, David Luiz, Kolasinac; Guendouzi, Torreira; Pepe, Ozil, Martinelli; Aubameyang. Allenatore: Mikel Arteta

Everton-Arsenal streaming gratis e diretta live Premier League: dove vedere il match in tv e online

Everton-Arsenal, anticipo della diciottesima giornata di Premier League, avrà inizio oggi, sabato 21 dicembre, alle ore 13:30. La diretta televisiva sarà garantita da Sky sport Football (canale 203), mentre lo streaming sarà visibile attraverso l’app Skygo.