Tottenham-Brighton streaming gratis e diretta live Premier League: dove vedere la gara oggi, 26 dicembre

Tottenham-Brighton streaming gratis e diretta live Premier League: la presentazione del match

Tottenham-Brighton sará un match vslevole per la diciannovesa giornata di Premier League. Al New White Hart Lane il Tottenham di Josè Mourinho va a caccia di tre punti fondamentali in chiave Champions League dopo che la sconfitta patita contro il Chelsea la settimana scorsa ne ha causato l’allontanamento dal quarto posto. Finora l’andamento degli surs in campionato è stato piuttosto altalenante, con l’undici londinese che é uscito sempre sconfitto dal confronto con le cosíddette “big”. Dinnanzi avranno un Brighton fermo a metà classifica e che non dovrebbe francamente rappresentare un ostacolo proibitivo per i diretti avversari. La formazione allenata da Graham Potter non vince da tre gare e ha raccolto due soli successi nelle ultime otto. Uno di questi è stato peró fatto registrare sul campo dell’Arsenal, motivo per cui la gara di oggi potrebbe anche riservare qualche sorpresa.

Tottenham-Brighton streaming gratis e diretta live Premier League: le probabili formazioni del match

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Rose; Winks, Dier; Lucas Moura, Dele Alli, Sossegnon; Kane. Allenatore: Josè Mourinho

BRIGHTON (4-3-1-2): Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Burn; Mooy, Stephens, Propper; Gross; Moupay, Connolly. Allenatore: Graham Potter

Tottenham-Brighton streaming gratis e diretta live Premier League: dove vedere la gara in tv e online

Tottenham-Brighton, gara valevole per la diciannovesa giornata di Premier League, con inizio oggi, alle ore 13:30, sará visibile in diretta su Sky (Sky calcio uno e Sky Sport Football) e in streaming sull’app Skygo.