Manchester City-Everton: streaming e diretta tv, dove vedere Premier League oggi 1 gennaio

Oggi pomeriggio alle ore 18.30 all’Etihad Stadium si disputerà Manchester City-Everton, match valevole per la 21.a giornata della Premier League.

Manchester City-Everton, presentazione del match

Incontro molto intrigante quello odierno tra Sky Blue e Toffees reso ancor più interessante tra i due tecnici Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, con quest’ultimo che dopo l’esonero da parte del Napoli ha subito trovato una nuova panchina accasandosi nell’altra metà di Liverpool per risollevare una squadra in difficoltà.

L’allenatore emiliano in queste prime due giornate è riuscito subito a lasciare il segno vincendo entrambe le gare, la prima in casa contro il Burnley per 1-0 e la seconda sul campo del Newcastle per 2-1 dove il grande protagonista è stato l’attaccante inglese Calvert-Lewin autore di tutte e tre le segnature decisive. Questi sei punti hanno portato la squadra al decimo posto e dunque in una situazione un pò più tranquilla anche se ovviamente la gara di oggi sulla carta è proibitiva, ma con il nuovo spirito mostrato con il cambio di guida tecnica non si possono escludere sorprese. I tifosi probabilmente sono già con la testa a domenica prossima quando ci sarà l’attesissimo derby al Goodison Park contro il Liverpool per il terzo turno della FA Cup che vale veramente tanto soprattutto dopo un inizio di campionato non positivo, ma un’eventuale vittoria potrebbe far girare la stagione anche se sulla carta le possibilità non sono molte, visto la grande forza della formazione di Jurgen Klopp.

Il Manchester City attualmente è terzo in classifica a -1 dal Leicester ma soprattutto a -14 dalla capolista Liverpool e a questo punto è lecito pensare che una volta acquisita la qualificazione Champions League per la prossima stagione, gli uomini di Guardiola presumibilmente cercheranno di conquistare per la prima volta nella storia la coppa dalle grandi orecchie. Fino a questo momento è stata una stagione di alti e bassi con già cinque sconfitte in venti partite, oggettivamente troppe per vincere il titolo soprattutto poi per il ritmo che i Reds stanno tenendo (55 punti in 19 incontri); in compenso c’è stata la qualificazione alla semifinale di Carabao Cup (Coppa di Lega) che vedrà Aguero e compagni vedersela contro i cugini dello United per un doppio derby che promette grandi emozioni. Nell’ultimo turno giocato domenica scorsa il City ha sconfitto in casa lo Sheffield United per 2-0, riscattando l’opinata sconfitta di due giorni prima incassata a Wolverhampton per 3-2, dopo essere andati in vantaggio per 2-0. Sabato prossimo invece ci sarà il debutto, sulla carta molto morbido, nella FA Cup dove all’Etihad Stadium scenderà in campo il Port Vale formazione di League Two (quarta divisione).

Complessivamente sono 45 i precedenti tra le due squadre che vedono il bilancio in perfetta parità con 18 successi a testa e nove pareggi; nella scorsa stagione questo match si giocò alla 17.a giornata (15 dicembre 2018) e i padroni di casa vinsero per 3-1 con doppietta di Gabriel Jesus e rete di Sterling, per gli ospiti gol di Calvert-Lewin.

Manchester City-Everton, probabili formazioni

Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Bravo; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

Probabile formazione Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Sidibé, Sigurdsson, Delph, Bernard; Calvert-Lewin, Richarlison.

Manchester City-Everton, diretta tv e streaming

Il match di Premier League tra Manchester City-Everton, sarà visibile su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football HD (canale 203 d Sky) con collegamento a partire dalle ore 18.25 con telecronaca affidata a Paolo Ciarravano.

Al termine dei 90 minuti (ore 20.20) ci sarà il post partita con commenti, interviste e gli highlights del match della 21.a giornata in “Premier League Live” condotto da Federica Lodi dove interverrà il giornalista esperto di calcio inglese Nicola Roggero.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.