Premier League, figuraccia a “luci rosse” per Timm Klose

Premier League, il difensore Timm Klose si “distrae” in tempo di quarantena

Premier League, Timm Klose- Il periodo di quarantena forzata a causa del Coronavirus affligge tanti calciatori costretti a stare lontani dai campi di gioco in attesa che si possa riprendere l’attivitá agonistica. Una situazione snervante accompagnata dall’ansia che le notizie inerenti al diffondersi del contagio trasmettono quotidianamente. Cosí, diversi protagonisti dello sport stanno cercando di riempire, ognuno a modo proprio, questi lunghi goorni d’attesa. Sta facendo lo stesso Timm Klose, difensore trentunenne che gioca in Premier League, nel Norwich, con qualche sporadica apparizione anche nella Nazionale svizzera.

La gaffe a “luci rosse” – Come tanti suoi colleghi il centrale ha dedicato maggior tempo alla cura dei propri profili social, anche per stare in compagnia dei propri fan. Non poteva certo immaginare che, suo malgrado, questa premura gli si sarebbe rivolta contro.

Nella giornata di mercoledí, infatti, lo svizzero ha caricato una “storia” sul proprio profilo Instagram nella quale si mostrava intento a seguire alcune serie tv su Netflix. Un modo come un altro per trascorrere il tempo direte voi…senonché qualche follower piú attento si è subito accorto che, accanto alla scheda del noto provider di contenuti in streaming, c’era quella del sito Pornhub, noto erogatore di contenuti per adulti che, in questo periodo di quarantena, ha offerto accesso gratuito ai propri contenuti Premium come diversivo per trascorrere le lunghe ore a casa.

Una gaffe che ha provocato non poco imbarazzo al diretto interessato e tanta ilaritá tra i tifosi, che non hanno perso occasione per “punzecchiarlo”:

“Evidentemente Timm si tiene occupato, visto che non si gioca”