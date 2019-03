I precedenti in serie B tra Lecce e Pescara, l’atteso Big match

Il campionato di serie B prevede nel prossimo turno del torneo cadetto, la sfida interessantissima tra Lecce e Pescara, due formazioni che non nascondono le ambizioni di alta classifica.

La squadra pugliese vorrà certamente rifarsi della sconfitta patita all’andata nel match serale allo stadio Adriatico, quando nel finale, dal 2-2 si arrivò al 4-2 per merito di due prodezze del biancazzurro Del Sole.

Il Lecce sta attraversando un ottimo momento e lo ha dimostrato nella goleada rifilata al malcapitato Ascoli, travolto dalla furia dei giallorossi di mister Liverani.

Il Pescara di Pillon dal suo canto è reduce dal pareggio interno contro il Cosenza, dove hanno però pesato le assenze di 2 Big come il regista Gas Brugman ed il “pitone” Mancuso, il bomber della formazione adriatica.

I precedenti tra le due squadre sul campo del Lecce



Diversi i precedenti tra le due squadre, che tuttavia prima di quest’anno non si affrontavano dalla stagione 2006/ 2007, sempre nel torneo cadetto.

In quell’ultima circostanza, il Lecce si impose per 4-1 sul Pescara, in un match già deciso nel corso del primo tempo, dopo il goal iniziale del “Tir” Tiribocchi al 13′.

In precedenza il Pescara aveva vinto con il punteggio di 0-1 nel 1999, grazie al goal partita del centrocampista Sullo nel primo tempo.

Nella serie B 1996/97 ci fu la vittoria del Lecce per 2-1 con il goal decisivo di Francioso su rigore, mentre nella stagione 1994/95 del torneo cadetto, successo del Pescara con tripletta dell’attaccante Montrone in un clamoroso 4-5.

.