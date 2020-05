Calcio, Serie B: la FIGC da l’ok per finire il campionato

Dopo l’incontro tra il Comitato tecnico-scientifico del governo e la FIGC per discutere del protocollo di sicurezza, per poter terminare la stagione calcistica 2020-21, la Lega Serie B ha emanato un comunicato molto importante nel quale si da l’ok per tornare in campo e finire il campionato, dove ricordiamo mancano da disputare ancora dieci giornate (più il recupero Ascoli-Cremonese). Ci sarebbe anche la possibilità di finire dopo il 2 agosto, data decisa dall’UEFA per terminare i campionati nazionali, ma l’organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio europeo sta pensando seriamente di posticipare questa dead line di due settimane, per andare incontro alle esigenze dei vari paesi.

Serie B, questo il comunicato delle Lega

“Il Presidente Gravina ha informato che nel corso dell’incontro con il Comitato tecnico-scientifico si è fatta una distinzione tra Campionati professionistici, dilettantistici e giovanili e ci ha informati che l’incontro ha avuto un esito positivo e lui stesso si è detto favorevole alla ripartenza dei tre Campionati professionistici, seppur all’esito dell’evoluzione dell’epidemia da Covid-19 e con partenze differenziate, iniziando dalla LNPA (Lega Nazionali professionisti Serie A, n.d.r), seguita da Lega B e Lega PRO. Il Presidente Gravina, inoltre, si è detto possibilista riguardo il possibile termine della stagione sportiva dopo il 2 agosto p.v.“.