La Reggina dei miracoli: ecco cosa fanno oggi i giocatori dell’incredibile stagione 2006-07

La Reggina di mister Domenico Toscano, attualmente al primo posto del girone meridionale della Serie C prima dello stop forzato per l’emergenza Coronavirus, sogna la promozione in Serie B che manca in Riva allo Stretto dalla stagione 2013-14, troppi anni per una piazza calda e passionale come quella amaranto.

In questi giorni senza calcio, andremo a vedere cosa fanno i giocatori dell’incredibile stagione 2006-07 che vide la squadra di Walter Mazzarri compiere una grande impresa con una salvezza che quasi nessuno avrebbe pronosticato dopo gli undici punti di penalizzazione (inizialmente erano addirittura 15, poi ridotti) inflitti al club dell’allora presidente Lillo Foti per i fatti di Calciopoli. In quel campionato la Reggina ottenne 40 punti (ma 51 sul campo) grazie a 12 vittorie, 15 pareggi e 11 sconfitte con la coppia offensiva Amoruso-Bianchi autore di 35 gol complessivi (17 il primo e 18 il secondo) e grandi artefici del miracolo, tanto è vero che alla fine della stagione l’allenatore e tutti i membri della rosa (compresi quelli ceduti a gennaio durante il mercato invernale) furono insigniti della cittadinanza onoraria della città di Reggio Calabria. A distanza di tredici anni il popolo reggino non dimentica i suoi eroi e dunque scopriamo cosa fanno ai giorni di oggi.

Reggina, ecco cosa fanno i giocatori della stagione 2006-07

PORTIERI:

Ivan Pelizzoli (ceduto a gennaio 2007): staff tecnico settore giovanile Atalanta

Andrea Campagnolo: preparatore dei portieri delle giovanili del Cittadella

Christian Puggioni (acquistato a gennaio 2007): portiere della Vis Pesaro (Serie C)

Nenad Novakovic: svincolato

DIFENSORI:

Giovanni Morabito (ceduto a gennaio 2007): allenatore (attualmente disoccupato)

Antonio Giosa: giocatore del Potenza (Serie C)

Palmiro Di Dio: allenatore (attualmente disoccupato)

Salvatore Aronica: allenatore Under 17 Trapani

Ricardo Esteves: si è ritirato dal mondo del calcio

Alessandro Lucarelli: club manager Parma

Francesco Modesto: allenatore del Cesena (Serie C) fino allo scorso gennaio quando è stato esonerato

Maurizio Lanzaro: giocatore del Tarazona (quarta serie spagnola)

CENTROCAMPISTI:

Luca Tognozzi: collaboratore tecnico Real Forte Querceta (Serie D)

Leonel Rios: giocatore del Ciudad de Bolivar (terza serie venezuelana)

Alessandro Gazzi: giocatore dell’Alessandria (Serie C)

Antonino Barillà: giocatore del Parma (Serie A)

Daniele Amerini: agente FIFA

Giacomo Tedesco: allenatore (attualmente disoccupato)

Giandomenico Mesto: si è dato al crossfit (un sistema di fitness)

Ivan Castiglia (ceduto a gennaio 2007): giocatore del Real Giulianova (Serie D)

Filippo Carobbio (ceduto a gennaio 2007): allenatore (attualmente disoccupato)

Luca Vigiani (acquistato a gennaio 2007): allenatore Bologna Under 17

Simone Missiroli: giocatore del Sassuolo (Serie A)

Daniel Beichler: giocatore del St. Polten (prima divisione austriaca)

ATTACCANTI:

Pasquale Foggia: direttore sportivo Benevento (Serie B)

Nicola Amoruso: osservatore di squadre giovanili

Rolando Bianchi: opinionista DAZN

Julio Cesar Leon: calciatore del Club Deportivo Platense (prima divisione honduregna)

Nicki Bille Nielsen: calciatore dell’Ishøj IF (seconda divisione danese)

Henry Shiba (ceduto a gennaio 2007): giocatore del Castelfidardo (Eccellenza marchigiana)