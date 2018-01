Calciomercato Inter: accordo Ausilio-Pastore sull’ingaggio. Psg pronto a cedere l’argentino ?

Calciomercato Inter, importante colpo di scena in merito alla trattativa che dovrebbe portare alla corte del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, il talentuoso calciatore argentino, Javier Pastore. Secondo quanto riportato nella tarda serata di ieri da Sky Sport, l’attuale giocatore del Paris Saint-Germain è intenzionato a tutti i costi a vestire la maglia dell’Inter. Dopo l’incontro di tra Ausilio ed il suo agente, ieri Pastore ha chiaramente confermato la propria volontà di lasciare Parigi per trasferirsi appunto a Milano: nell’accordo ci sarebbe l’intenzione da parte del talento argentino di una sensibile riduzione dell’ingaggio.

Ora la società nerazzurra dovrà necessariamente impostare il discorso con il club parigino per un possibile prestito con diritto di riscatto, facendo leva nella circostanza sulla volontà dell’ex palermitano.

Ciononostante, Marcelo Simonian, attuale agente di Javier Pastore, intercettato nella tarda serata di ieri a Milano da tuttomercatoweb.com e Sportitalia, ha voluto chiarire senza mezze misure che l’approdo del suo assistito all’Inter trattasi di un’operazione quasi impossibile. Alla luce delle indiscrezioni lanciate proprio da Sky, quella di Simonian sembra essere proprio una risposta di circostanza, priva di concretezza, pronta a celare i possibili scenari di mercato.

Calciomercato Inter, le condizioni dei nerazzurri per l’acquisto di Pastore

Dopo l’arrivo alla corte del tecnico Luciano Spalletti dei neo calciatori Lisandro Lopez e Rafinha, l’Inter sembra decisa a provare il tutto per tutto al fine di accaparrarsi le prestazioni sportive di Javier Pastore.

Le condizioni apposte dai nerazzurri per definire l’acquisto del trequartista argentino sono essenzialmente due: il prestito del calciatore, sulla falsa riga di quanto fatto in questa finestra di mercato, ed una sensibile riduzione dell’ingaggio rispetto a quanto percepito al Paris Saint-Germain. Trattasi senza ombra di dubbio di valutazioni che sembrano non piacere al club transalpino, intenzionato in particolare a cedere a titolo definitivo Pastore.

L’unico spiraglio possibile sarebbe rappresentato dalla volontà di scendere a compromessi da parte del club parigino: l’Inter resta in attesa di eventuali novità che potrebbero garantirgli un margine di manovra in merito alla trattativa.

Pastore rappresenterebbe a tutti gli effetti quel trequartista che manca attualmente a Spalletti, il quale ha dovuto adattare in quella posizione nel modulo prescelto del 4-2-3-1 i vari Borja Valero, Brozovic e Joao Mario, adattandoli nella circostanza. L’argentino, a differenza dei precedenti menzionati, avrebbe alla base caratteristiche diverse, figurando come trequartista di ruolo a tutti gli effetti.

D’altro canto uno dei calciatori adattati al ruolo sulla trequarti, qual’è per esempio Joao Mario, ha un interessante mercato, con il West Ham in pole per il trasferimento.

L’occasione potrebbe essere propizia anche dal punto di vista finanziario, dal momento che il club inglese in ossequio alle condizioni contrattuali potrebbe esercitare il diritto di riscatto fissato a 30 milioni, definendo così una trattativa che sembrava, almeno momentaneamente, in stallo.

Questi sono tutti indizi che obbligano da un certo punto di vista l’Inter ad intervenire sul mercato, nei limiti della disponibilità economica e della scure del Fair Play finanziario, onde garantire al tecnico Spalletti la giusta dose di rinforzamento della rosa a sua disposizione, affinché i nerazzurri possano ambire a più importanti traguardi.