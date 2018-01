Calciomercato Inter: Joao Mario disposto ad accettare il West Ham

Ore di fermento in casa nerazzurra. I dirigenti dell’Inter, infatti, in queste ore non sono impegnati solamente sul fronte entrate ma anche su quello delle uscite. Nello specifico, dopo i ripensamenti dei giorni scorsi, sembrerebbe essersi riaccesa la fiamma tra Joao Mario e il West Ham. Il club militante in Premier League da giorni ormai aveva mostrato il suo interesse per il portoghese ma, dopo un’apertura iniziale che aveva lasciato ben sperare gli Hammers, le aspettative furono, momentaneamente visti i risvolti, spezzate dall’indiscrezione messa in circolazione dal quotidiano portoghese “Report” che informava di un ripensamento di Joao Mario circa la possibilità di trasferirsi alla corte di Moyes. Trattativa conclusa? A quanto pare no, perché proprio durate la giornata di oggi, come riportato da Alfredo Pedullà, è giunta una notizia tanto inaspettata quanto bella per la società nerazzurra e per i tifosi: Joao Mario avrebbe accettato di trasferirsi al West Ham a patto che nella formula del prestito sia previsto il diritto di riscatto e non l’obbligo.

Un Joao Mario, dunque, volenteroso di sfruttare al meglio questi quattro mesi e mezzo al West Ham per rilanciarsi in vista del mondiale che si terrà in Russia quest’estate, nonché per tornare in nerazzurro il prossimo anno e riconquistarsi un posto da titolare. Le società nel frattempo stanno discutendo sulle modalità del trasferimento: dopo tanto discutere, la formula che probabilmente verrà adottata per il trasferimento del portoghese al West Ham sarà quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Sulla cifra dell’operazione gli Hammers si sono detti disposti ad accettare le condizioni imposte dall’Inter: una cifra compresa fra i 35 e i 40 milioni di euro (gli inglesi in un primo momento avevano proposto 22,5 milioni) per il riscatto, e 2 milioni (anche 1 verrebbe accettato) per il prestito oneroso. Manca poco dunque e Joao Mario potrà vivere una nuova avventura in Inghilterra, con la speranza di tutti che possa rilanciarsi al meglio, e offrire prestazioni equiparabili a quelle messe in campo durante gli Europei del 2016.

Inter-Joao Mario: investimento sbagliato?

L’inter aveva acquistato Joao Mario dallo Sporting Lisbona nell’estate del 2016 per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Un investimento importante che purtroppo per i nerazzurri non ha portato i suoi frutti. Infatti Il portoghese, dopo una prima stagione senza acuti, conclusa con 33 presenze condite da 3 gol e 8 assist (considerando tutte le competizioni), quest’anno si è reso autore di prestazioni spesso sottotono, si sicuro non all’altezza delle sue reali potenzialità. Finora Joao Mario in campionato ha collezionato 14 presenze di cui solo 5 da titolare e, dopo un inizio di stagione comunque positivo con 4 assist nelle prime 6 partite, si è perso definitivamente a partire dal match contro il Benevento (dopo il quale è stato schierato titolare una sola volta contro il Chievo). E pensare che ad inizio stagione Spalletti disse: “Joao Mario è più forte di Nainggolan nello stretto e nel palleggio”. Lo penserà ancora?