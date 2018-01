Calciomercato Juve: opzionato Praet, colpo in prospettiva per i bianconeri

Il calciomercato si sa, le grandi squadre non lo fanno a Giugno ne a Gennaio. Quello vero lo si fa durante l’anno per cercare di anticipare la concorrenza e pagare il cartellino del giocatore ad un costo più basso o in alcuni casi riuscire a portarlo nella proprio rosa a parametro zero.

La Juventus è l’esempio perfetto di questo meccanismo: scelte oculate, programmazione ma sopratutto grande lungimiranza e un fiuto per i colpi low cost sono stati uno dei punti di forza della società bianconera da Pirlo preso a zero, la plusvalenza di Vidal fino a Pogba, preso a zero e rivenduto a una cifra da capogiro. Questi sono solo alcuni dei colpi della società bianconera. La Dirigenza ha saputo lavorare sempre bene sotto- traccia anticipando concorrenza e i media.

Mercato bianconero partito col botto. La società per la prossima stagione si è assicurata a parametro zero Emre Can del Liverpool. Centrocampista tedesco seguito a lungo dalla società bianconera che non ha temuto la concorrenza degli altri grandi club europei che si sono fatti avanti con le loro offerte. Alla fine a spuntarla è stata la Juventus grazie alla tempestività con cui è stata intavolata la trattativa oltre ad un forte ed interesse reale per il calciatore.

Marotta ha provato anche ad anticipare l’arrivo del giocatore già a Gennaio ma il tentativo non è andato per ora a buon fine. Poco vale visto che l’estate prossima il giocatore arriverà comunque. Per lui pronto un quadriennale con opzione per il quinto e la chiara volontà di farlo diventare uno dei pilastri del prossimo centrocampo bianconero.

Oltre agli acquisti e le cessioni il calciomercato è fatto anche di rinnovi che rappresentano dei veri e proprio acquisti. Sami Khedira è vicino al rinnovo con la società e rappresenta in parte davvero un acquisto. Il tedesco è un elemento fondamentale del centrocampo bianconero grazie alla sua esperienza e alla sua intelligenza tattica nello scacchiere bianconero.

Ultima news dal mercato bianconero riguarda sempre il centrocampo che da come si intuito sarà il reparto in cui si faranno maggiori ritocchi per poter aver sempre alta la qualità oltre alla qualità. Dalla Sampdoria arriverà sempre per la prossima stagione il centrocampista Dennis Praet. La Juventus ha battuto la concorrenza dell’Inter e verserà nella casse blucerchiate, 25 milioni di euro e cioè l’intera clausola rescissoria. Con l’arrivo di Praet e di Emre Can è probabile che uno a centrocampo verrà ceduto.

Occhi anche in difesa dove oltre alla certezze dell’anno prossimo, vale a dire Caldara e Spinazzola, potrebbe giungere a Torino un altro difensore italiano e si tratta di Darmian. Una difesa nuova per la Juventus sopratutto Italiana come vuole la tradizione. Dovesse arrivare Darmian uno tra Lichtsteiner e Asamoah lasceranno il club.

Il mercato è appena iniziato e nonostante i primi colpi, la sensazione è che non sia finita qui per il club bianconero.