Cuadrado sarà operato.La Juventus “obbligata” a prendere Politano

Juan Cuadrado sarà costretto all’operazione chirurgica a causa dei fastidi agli adduttori che lo hanno tenuto fermo da fine Dicembre.L’esterno Colombiano è in infermeria da quasi due mesi e l’ultima partita giocata risale alla gara del 23 dicembre scorso contro la Roma. La perdita di Cuadrado è un brutto colpo per mister Allegri e compagni, Il giocatore era stato uno dei migliori nella prima parte della stagione sia in campionato che nelle coppe. La Juventus e Marotta sono chiamati a muoversi rapidamente per coprire la casella di esterno d’attacco , lasciata libera dall’ex viola . Infatti, Cuadrado rischia di saltare i prossimi tre mesi di competizioni agonistiche.

Le prestazioni un pò altalenanti di Bernardeschi e di Douglas Costa e l’assenza ancora di Dybala dal campo sommata alla cessione di Pjaca allo Schalke, sono chiari indizi che Marotta farà di tutto sul mercato affinchè la Juventus rimanga super competitiva su tutti i fronti. Il mercato è stato già ampiamente sondato e il nome più chiaccherato sembra essere quello della giovane ala del sassuolo : Matteo Politano. Sul giocatore neroverde è forte l’interesse anche del Napoli , alla ricerca di un profilo simile per dare fiato ai titolarissimi. Si prospetta un derby tra le prime della classe anche nelle notti di calciomercato.