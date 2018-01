Mercato Napoli, Younes è pronto: “Voglio vincere, non temo la concorrenza”

Ormai è questione di ore per l’arrivo definitivo di Amin Younes al Napoli. Il calciatore tedesco arriverà nelle prossime ore in Italia per sostenere le visite mediche di rito e abbracciare la causa azzurra. La trattativa si è sbloccata nella giornata di ieri, quando il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Ajax per 5 milioni di euro grazie al forcing del calciatore che non avrebbe accettato altre destinazioni, una cifra più che congrua per un calciatore in scadenza a Giugno ma di grande prospettiva, che ha fatto vedere buone cose in Olanda e soprattutto nell’ultima Confederations Cup, vinta con la Germania. Sarri avrà finalmente il rinforzo in avanti richiesto in questa finestra di mercato invernale. Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Younes ha già rilasciato qualche dichiarazione sul suo approdo a Napoli: “Sono felicissimo della scelta fatta, da quando ho ricevuto questa offerta le altre sono passate in secondo piano, Napoli è l’ideale per le mie caratteristiche e le mie ambizioni”. Inevitabile una battuta sulla concorrenza che troverà sotto il Vesuvio e sull’obiettivo scudetto: “Darò il massimo, anche dalla panchina posso garantire un buon contributo, con una giocata le partite cambiano. Non vedo l’ora di aiutare il Napoli per cercare di vincere, come ho fatto ovunque sia andato”.

Con l’ingaggio di Younes, il Napoli spera di aver risolto uno dei suoi più annosi problemi, i ricambi nel reparto avanzato. Tuttavia non si può escludere che Giuntoli continuerà a lavorare per qualche altra operazione: nonostante smentite su smentite, fino al 31 Gennaio Matteo Politano resterà in cima alla lista dei partenopei.