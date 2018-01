Mercato Roma, Monchi sonda i nomi per il dopo Dzeko

La partenza di Edin Dzeko in direzione Chelsea, con il nodo della durata del contratto da garantire al bosniaco, è ancora avvolta dal mistero, ma la Roma sta sondando eventuali alternative per non lasciarsi trovare impreparata. Monchi sta valutando i profili che possano mantenere il livello qualitativo della rosa a disposizione di mister Di Francesco, sondando calciatori giovani con un buon potenziale futuro. Circola da qualche ora il nome di Nicola Sansone, attaccante esterno del Villareal che tanto bene ha fatto in Italia col Sassuolo. La Roma, come riporta Premium Sport, sarebbe disposta a versare nelle casse del sottomarino giallo 10 milioni di euro, contro una richiesta di 14, distanza colmabile considerando il ruolo non propriamente principale che l’ex allievo di Di Francesco ricopre oggi in Spagna, condizionato anche dai problemi fisici patiti in questa prima parte di stagione.

Un altro nome è quello che porta in Scozia, al Celtic: parliamo di Moussa Dembelè, giovanissimo attaccante francese considerato il futuro della sua Nazionale, già protagonista con la sua squadra di una stagione, quella passata, di grande spessore e sul taccuino di tanti top club europei. La Roma vorrebbe approfittare del momento fisicamente poco brillante di Dembelè per strapparlo alla concorrenza, che proprio per questo motivo ne ha distolto l’attenzione.