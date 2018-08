LIVE Mercato Roma oggi 17 agosto. Coric vicino alla permanenza, Gonalons verso il Siviglia

LIVE MERCATO ROMA OGGI 17 AGOSTO 2018, TUTTE LE TRATTATIVE MINUTO PER MINUTO/ Ultimo giorno di mercato in casa Roma. Dopo l’arrivo del centrocampista centrale Steven Nzonzi dal Siviglia per 26.65 milioni di euro più 4 di bonus, il direttore sportivo dei giallorossi Monchi è al lavoro in queste ultime ore, in cerca di un’occasione per l’esterno destro d’attacco, con un occhio alle cessioni degli esuberi che avranno poco spazio agli ordini del mister Eusebio Di Francesco. Fin qui il direttore sportivo spagnolo ha piazzato dodici colpi in entrata: Pastore dal Paris Saint Germain per 24.7 milioni, Kluivert dall’Ajax per 17.25 milioni più bonus, Cristante dell’Atalanta in prestito oneroso di 5 milioni più obbligo di riscatto a 30 e proprio l’ultimo arrivato Nzonzi sono i fiori all’occhiello della campagna acquisti, che ha visto anche le cessioni di Nainggolan all’Inter per 38 milioni complessivi (compresi i cartellini di Zaniolo e Santon) e Alisson al Liverpool per 62.5 milioni di euro più 10 di bonus. Segui con noi di SuperNews il live Mercato Roma oggi 17 agosto 2018 nell’ultimo giorno di trattative in Serie A, con aggiornamenti continui minuto per minuto.

LIVE MERCATO ROMA IN TEMPO REALE: TUTTE LE TRATTATIVE MINUTO PER MINUTO OGGI 17 AGOSTO (Clicca qui per aggiornare)

15.30- Secondo Sky Sport Ante Coric dovrebbe rimanere in giallorosso per giocarsi le sue chance. Zaniolo, invece, potrebbe partire con la formula del prestito

14.00- Gonalons si avvicina a grandi passi al Siviglia: secondo Gianluca Di Marzio il club andaluso avrebbe aperto al prestito secco

12.45- Monchi sarebbe al lavoro per piazzare in prestito Ante Coric. Il croato, però, vorrebbe restare in giallorosso, spiega Calciomercato.it

11.08- Monchi è arrivato all’hotel Melià di Milano. Lo riporta Calciomercato.it

9.45- Secondo Gianluca Di Marzio il Chievo Verona sarebbe in pole per il prestito di Nicolò Zaniolo

8.30- Interesse concreto del Siviglia per Maxime Gonalons: secondo La Gazzetta dello Sport il francese gradirebbe la destinazione. In uscita anche Zaniolo: su di lui Chievo e Spal