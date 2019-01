Genoa attivo non solo nel mercato in uscita, con Piatek molto vicino al Milan. Nelle prossime ore, infatti, il club rossoblù potrebbe annunciare il ritorno di un giocatore che in passato ha ben figurato con la formazione genoana. Si tratta di Stefano Sturaro, centrocampista classe ’93 cresciuto nel vivaio del Genoa e autore in rossoblù di ottime annate, che gli hanno pareto le porte della Juventus.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nella giornata di oggi si è tenuto un incontro tra i dirigenti della Juventus e del Genoa, nel corso del quale è stato praticamente definitivo il ritorno di Sturaro in Liguria in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato ad una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro. Il giocatore avrebbe così modo di rilanciarsi, dopo sei mesi passati in prestito allo Sporting Lisbona nel corso dei quali, per via di numerosi problemi fisici, non è mai sceso in campo.

Quello di Sturaro, tuttavia, non è stato il solo nome al centro dell’incontro odierno tra Juventus e Genoa. Ai bianconeri interessa il difensore genoano Cristian Romero ma, da questo punto di vista, la chiacchierata di oggi tra le due dirigenze non ha portato ad un concreto avanzamento della trattativa. Il club genovese, dal canto suo, ha messo nel mirino un paio di giocatori di proprietà della Juve. Il primo è Moise Kean, per il quale è arrivata una risposta negativa dato che i bianconeri vogliono tenerlo fino al termine della stagione. Potrebbe invece approdare nel capoluogo ligure Marko Pjaca, al momento in prestito alla Fiorentina ma mai convincente in questi mesi in maglia viola. Per far sì che il croato si vesta di rossoblù, però, anche il club dei Della Valle deve dare il suo assenso.

Si preannunciano quindi giorni intensi quelli che verranno per il Genoa, sia sul fronte delle entrare che delle uscite. Liguri quindi protagonisti sul mercato come accade in quasi tutte le sessioni.