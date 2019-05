Mauro Icardi è sempre più vicino a lasciare l’Inter. nonostante le sue dichiarazioni d’amore l’attaccante argentino sembra essere fuori dai piani del club e di Conte

Con ormai l’addio di Spalletti e l’arrivo di Conte sulla panchina nerazzura, l’Inter può tuffarsi sul mercato sia in entrata che in uscita.

Nonostante l’obiettivo Champions raggiunto, il prossimo obiettivo per il club sembra essere quello di fermare l’egemonia della Juve in campionato e lo ha fatto capire Antonio Conte. Per farlo però bisogna modificare la squadra che nella seconda parte di stagione è stata un decrescendo.

Il primo nodo da sciogliere sul mercato è sempre quello legato a Icardi. L’attaccante ormai non sembra rientrare più nei piani del club e di Conte (nonostante sia appena arrivato pare abbia fatto capire che per lui non è indispensabile).

ICARDI-INTER: LA JUVE RIMANE SEMPRE IN SOTTOFONDO

In questa situazione la Juventus rimane ancora a guardare. Con Icardi ancora non sul mercato la Juve sembra attendere e solo quando la situazione si sbloccherà pare che il club bianconero sia pronto ad aprire una trattativa.

Che alla Juve piaccia il giocatore ormai non è un mistero e che Paratici ci stia già provando a convincerlo di andare a Torino tantomeno, bisogna solo aspettare la mossa finale dell’Inter.

La Juventus è già pronta ad offrire una contropartita tecnica: Paulo Dybala che nonostante il fratello abbia detto voglia andarsene lui continua a ribadire che a Torino si trova molto bene, ma con un possibile arrivo di Icardi li davanti si dovrà sgomitare per avere un posto da titolare.

Icardi che dalle sue dichiarazioni d’amore su Instagram agli annunci su Conte è rimasto a guardare e non ha parlato, vedremo nei prossimi giorni se ci sarà un faccia a faccia con la società e quale sarà il suo futuro, per il momento la Juve da grande squadra attende e piomberà sul Icardi al momento giusto.