Milinkovic-Savic alla Juventus, intesa col giocatore

Milinkovic-Savic alla Juventus non sembrerebbe più solo una ipotesi possibile. Secondo fonti di SkySport, infatti, il giocatore serbo sarebbe nel mirino del club bianconero. Ci sarebbe già un’intesa di massima col giocatore della Lazio, che da tempo era tenuto sott’occhio dai bianconeri. A differenza degli anni scorsi, però, la Lazio avrebbe aperto alla cessione del giocatore in questa sessione di mercato e la Juve, come sembra, ha saputo subito cogliere l’occasione. Resterebbe ora solo da trattare con il club di Lotito per quanto riguarda il cartellino. Intanto si formulano già ipotesi sulla valutazione del giocatore, che fino alla scorsa estate era rimasta di 100 milioni. cifra che sarà sicuramente da ritrattare, data anche la performance non proprio straordinaria del giocatore in questa stagione (nonostante abbia ricevuto il premio MVP).

Quel che è certo però, è l’interesse della Juventus verso il giocatore serbo; interesse che ora sembra trasformarsi in qualcosa di più concreto di un’ipotesi di mercato. Con l’apertura della cessione del giocatore, infatti, Milinkovic-Savic alla Juventus può rappresentare una delle prime mosse importanti di un mercato molto importante come quello che il club bianconero avrà da sostenere. La fisicità e la qualità da mezzala del giocatore laziale sono infatti molto gradite dalla Juventus, che, a prescindere dalla ricerca del nuovo allenatore, si concentra per aumentare il livello della sua rosa per un obiettivo solo: la Champions.