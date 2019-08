Inter, Zanetti:”Vogliamo arrivare agli ottavi. La nostra posizione su Icardi non cambia”

Dal “Grimaldi Forum” di Montecarlo,sede dei sorteggi di Champions League , il vice presidente dell’ Inter Javier Zanetti ha commentato ai microfoni di Inter TV il sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 19-20 che vedrà l’Inter nel girone F Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga: “È un gruppo sicuramente impegnativo e stimolante , sono tutte squadre importanti, ma ben vengano queste partite per il nostro percorso. Se vogliamo tornare a essere protagonisti e ambire a certi obiettivi, dobbiamo passare da questo passaggio del turno. I ragazzi saranno pronti, hanno fatto un’ottima preparazione e hanno già dimostrato contro il Lecce cosa possono dare e cosa possono fare. Speriamo di andare avanti con questo ritmo in campionato e in Champions League, ci prepareremo per arrivare nel migliore dei modi a questi appunamenti”.

“Il Barcellona è protagonista in Champions da tantissimo tempo, ha giocatori di valore straordinario ma ci sono anche altri due avversari forti nel girone. Dovremo giocarci le nostre carte e vedere cosa dice il campo. Siamo una squadra costruita bene, abbiamo acquistato giocatori di esperienza internazionale e dobbiamo puntare a fare un bel girone per conquistare gli ottavi di finale. Ci sono i presupposti per fare bene, affrontiamo grandi squadre ma noi siamo l’Inter. Contro il Lecce ho visto una squadra che cercherà sempre di fare la partita e questo è un punto importante. Il mister Conte è molto contento del lavoro dei ragazzi, sa che ci aspetta una stagione impegnativa, ma ha portato la giusta mentalità. Sapete come vive il calcio, ha trasmesso alla squadra tutto il suo entusiasmo e la sua voglia di vincere. Icardi? La nostra posizione non cambia. Mercato? Il nostro mercato non é ancora chiuso“.