Calciomercato Atalanta, il Chelsea spaventa Gasperini……

Sta volando, in campionato, l’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Terza in classifica, la squadra bergamasca ha attirato su di sè gli occhi di una big come il Chelsea pronta a farsi avanti concretamente per Ruslan Malinovskyi in vista delle prossime sessioni di calciomercato. L’ucraino è una delle sorprese più liete di quest’inizio stagione e, dopo un periodo di adattamento, ha cominciato a trovare maggior spazio nello scacchiere di Gasperini. Ora, però, i blues potrebbero tentare Malinovskyi prospettandogli il palcoscenico della Premier League. Malinovskyi ha, nelle sue corde, grandi capacità d’inserimento che lo rendono pericoloso in zona offensiva. A parlare di lui è stato Makelele, entrato a far parte dello staff delle giovanili del Chelsea. L’ex mediano ha elogiato le capacità tecniche di Malinovskyi affermando di “Vederlo bene in un trio con Kantè e Jorginho“. Da capire se queste parole, rilasciate a “Sport Arena” si tramuteranno in una offerta ufficiale da recapitare alla “Dea”. Comunque sia, Malinovskyi rimane uno dei centrocampisti più interessanti del nostro campionato. Arrivato in estate dal Genk, il ragazzo si è rivelato essere uno dei colpi più “azzeccati” della campagna acquisti atalantina. Gasperini confida molto nelle sue capacità, ed è dunque difficile ipotizzare che il ragazzo possa lasciare Bergamo nelle prossime sessioni di calciomercato. Le “sirene” del chelsea sono allettanti, ma non abbastanza da conincere Malinovskyi a cambiare maglia dopo un solo anno.