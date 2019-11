Calciomercato Inter, Conte vuole un centrocampista: parte l’assalto all’ex primavera

Il calciomercato dell’Inter è destinato a regalare non poche sorprese in vista della prossima sessione invernale. Antonio Conte si è esposto chiaramente nel post gara contro il Borussia Dortmund, lanciando un appello alla società affinché si mobiliti e cerchi di elevare il tasso tecnico e la competitività all’interno della rosa. Tra le priorità del tecnico leccese vi sarebbe l’acquisto di un centrocampista che possa garantire maggiori alternative andando nel contempo ad elevare la qualità della rosa.

Tanti i nomi che sono stati fatti in questo periodo: Matic, Rakitic, Vidal. Tutta gente di talento ed esperienza che aumenterebbe senza dubbio la qualità a disposizione del mister. Detto questo, bisogna fare i conti con dei profili costosi e difficilmente raggiungibili nel mercato di gennaio che, com’è noto, si tratta di una sessione interlocutoria in cui le squadre mettono a segno al massimo qualche acquisto “minore” per puntellare la rosa.

A proposito di “puntellare”, non stuzzicherà più di tanto le fantasie dei tifosi, ma Alfred Duncan, ex primavera nerazzurro, potrebbe fare al caso della beneamata apparsa un po’ con il “fiato coto” nell’ultimo periodo avendo fatto giocare sempre gli stessi. Duncan potrebbe essere l’alternativa low cost ad obiettivi di certo più ambiziosi ma meno abbordabili. Come scrive TuttoSport, l’Inter resta vigile sul ragazzo e potrebbe provare a riportarlo a Milano.