Paredes – Emre Can, Juventus e Psg pensano allo scambio

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e la Juventus si prepara a trattare con il Psg per un eventuale scambio Paredes-Emre Can. Secondo quanto riportato da Tutto Sport il centrocampista tedesco avrebbe già manifestato alla società la volontà di essere ceduto a gennaio, visto anche il poco spazio che sta trovando a Torino con mister Sarri. L’esclusione dalla lista Champions non è andata giù ad Emre Can che vorrebbe trasferirsi altrove per cercare di trovare nuovamente un posto da titolare. Durante la sessione estiva del calciomercato la Juventus ha trattato con il Psg per il passaggio di Buffon e Rabiot a Torino da svincolati, adesso la dirigenza bianconera avrebbe messo gli occhi su Leandro Paredes. L’argentino ex Roma ha collezionato soltanto dodici presenze con la maglia del Paris Saint-Germain, e solo sei volte è stato schierato titolare in questa stagione 2019/2020, ma un eventuale arrivo in Italia non gli garantirebbe un futuro da titolare, considerato il centrocampo bianconero composto da Pjanic, Matuidi, Bentancur, Ramsey e Rabiot. Il costo del cartellino e dell’ingaggio di Emre Can e Paredes è simile, l’operazione potrebbe portare ad una fumata bianca se arrivassero anche i sì dei rispettivi giocatori in tempi brevi. Il centrocampista del club francese piace parecchio ai bianconeri fin da quando militava nella Roma, la sessione invernale del calciomercato potrebbe essere la volta buona per portarlo a Torino.