Calciomercato Roma, Dani Olmo nel mirino: lov spagnolo vuole lasciare la Dinamo Zagabria

Il suo nome non suona più nuovo alle orecchie degli appassionati: il nome di Dani Olmo, giovane esterno destro della Dinamo Zagabria, potrebbe tornare d’attualitá in questa sessione di calciomercato. Sembra infatti che il ragazzo si sia ormai persuaso a lasciare il campionato croato e che voglia mettersi in gioco ad alti livelli. I pretendenti non mancano e, secondo la redazione di Calciomercato.it, anche la Roma starebbe valutando l’affare dopo che l’entourage del ventiduenne lo avrebbe proposto proprio ai capitolini. Il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 35-40 milioni e prevederebbe, a beneficio del club croato, una percentuale sull’eventuale rivendita futura.

Cifre che rendono la trattativa complessa ma non impossibile, soprattutto a fronte di una cessione importante (Under è ancora in bilico).

Olmo sarebbe un profilo perfetto per la Roma di Fonseca, vista la notevole duttilitá che lo contraddistingue e gli consentirebbe di spaziare su tutta la trequarti dietro a Dzeko.

Calciomercato Roma: Dani Olmo conteso dal Barcellona

Come detto, le pretendenti per Olmo non mancano affatto: una di queste è il Barcellona, che Olmo lo ha avuto per sette anni nella propria “cantera”. 35 i milioni messi sul piatto della Dinamo, giudicati non sufficienti dal club. Il suo agente, Juanma Lopez, sarebbe a stretto contatto con i catalani ma, se la situazione non fovesse sbloccarsi, nulla esclude che il giovane pissa valutare altre opzioni per la propria carriera futura.