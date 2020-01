Caprari può essere la chiave della Sampdoria per arrivare a Borini o Defrel

Ore decisive per il futuro dell’attaccante Borini del Milan di Pioli, che sta per chiudere la sua avventura in rossonero per andare a giocare altrove con maggiore minutaggio e considerazione.

Dall’agenzia che fa capo al procuratore Roberto De Fanti e che cura gli interessi del valido attaccante, arriva un post decisamente particolare e che afferma: “Quale sarà la sua scelte? Coming soon”, il tutto in un post su Instagram, dove campeggia una foto con le sei squadre in corsa per ingaggiarlo.

La Sampdoria di Ranieri è una di queste 6 pretendenti, e nelle prossime ore sferrerà l’attacco decisivo per tentare di battere l’agguerrita concorrenza.

A tal proposito c’è l’esterno offensivo Caprari che potrebbe recitare un ruolo importante, infatti il blucerchiato è appetito ora da diversi club e potrebbe passare al Milan in uno scambio che porterebbe Borini sulla sponda Ligure.

Operazione alternativa a a questa ma non certo di minore conto, è quella che sempre con Caprari protagonista, vedrebbe l’attaccante Defrel lasciare il Sassuolo per passare alla Sampdoria, mentre Caprari farebbe il tragitto inverso e quindi approdando in maglia neroverde alla corte di mister De Zerbi.

Le prossime ore ci diranno gli eventuali sviluppi sulle vicende, mentre il calciomercato sta entrando nel vivo.