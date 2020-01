Eriksen all’Inter: lunedí giornata decisiva?

Eriksen all’Inter: accordo raggiunto con il Tottenham

Sarà il terzo regalo per Antonio Conte, e che regalo…Christian Eriksen é uno di quegli elementi in grado di cambiare in positivo gli equilibri di una squadra e ora si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter, dopo che lo strenuo corteggiamento dei dirigenti nerazzurr ha dato i suoi frutti: accordo su un ingaggio da 10 milioni (8+2) raggiunto qualche giorno fa, e oggi, in base a quanto riportato da fonti autorevoli quali Skysport, intesa raggiunta anche con il Tottenham, cui dovrebbero essere corrisposti circa 18 milioni affinchè il danese si trasferiscs in Italia giá a gennaio. Un affare che fa felici tutte le parti in causa: gli spurs, che monetizzano sulla cessione di un giocatore in scadenza e che sarebbe andato via a zero, l’Inter che aggiunge qualitá ed esperienza al proprio centrocampo ed il ragazzo, da tempo desideroso di lasciare Londra per misurarsi con nuove realtá.

Superata la concorrenza di un top club come il Bayern Monaco, che sembrava interessato all’acquisto. Eriksen, classe 1992, è il vero fulcro della Nazionale danese, nonchè uno dei migliori interpreti per ció che concerne il ruolo di trequartista

Eriksen all’Inter: lunedí l’arrivo in Italia?

Ma quando dovrebbe sbarcare, esattamente, Eriksen in Italia? Le fonti indicano lunedí 27 (dopo il match di FA cup contro il Southampton) come data da cerchiare in rosso per i tifosi nerazzurri. Da tenere in considerazione, comunque, che ci sono ancora dei dettagli da limare per definire l’accordo, ma, al netto di sorprese “last minute”, sembra che il danese sia concretamente destinato a vestire la maglia della beneamata.