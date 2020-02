Juventus, Guardiola nuovo allenatore? Gundogan pronto a seguirlo

Juventus, Guardiola e Gundogan i sogni proibiti della prossima estate?

Che la diaspora abbia inizio: la sentenza della commissione giudicante Uefa che ha squalificato il Manchester City da tutte le competizioni europee per i prossimi due anni, rischia di provocare un vero e proprio esodo che dovrebbe interessare diversi personaggi di spicco tra le file dei citizens.

Il primo indiziato a dover lasciare la metropoli inglese sembra essere Pep Guardiola, il profeta del “tiki-taka”, chiamato alla guida della squadra due anni fa nel tentativo (fallito) di esportare un determinato tipo di gioco anche in Inghilterra. Il nome di Guardiola è ammantato, tuttavia, da un fascino innegabile, tanto da attirare le attenzioni della Juventus la quale, giá la scorsa estate, avrebbe corteggiato Pep, prima di virare decisa su Sarri. Il gioco espresso dall’ex Napoli non ha convinto del tutto, e ció, unito alle difficoltá del City, rappresenta una congiuntura di eventi piú che propizia per approfondire i discorsi.

Juventus, le cifre del possibile affare Gundogan

Ma Guardiola non sarebbe il solo obiettivo della Juve in casa Manchester: diverse fonti citano infatti il nome di Ilkay Gundogan come possibile rinforzo per la camagna acquisti estiva. Il centrocampista tedesco, di origini turche, era giá stato accostato tempo addietro ai bianconeri, ma l’affare non si é mai realmente concretizzato. Il classe ’90 non sta atteaversando, forse, il miglior periodo della propria carriera, dopo che l’acquisto di Rodri gli ha tolto un po’ di centralitá all’interno della squadra. Gundogan è stato comunque capace di mettere a segno cinque reti in questa stagione, risultando ancora determinante in fase realizzativa. Un indizio importante per una Juventus che ha proprio nel centrocampo il reparto nel quale maggiormente si riscontra la penuria di gol. Gundogan, visto il ciclone che si é abbattuto sul City, potrebbe venir via a cifre ragionevoli. Il Sun parla di circa 35 milioni: Paratici tenterá il colpo?