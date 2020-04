Calciomercato Atalanta: i nerazzurri interessati a un attaccante brasiliano

In questi settimane di pausa forzata per l’emergenza Coronavirus, il calciomercato la sta facendo da padrona con parecchie notizie di trattative o presunte tali che rispetto alle scorse stagioni ovviamente stanno uscendo con più costanza rispetto al solito. In queste ultime ore l’Atalanta di mister Gianpiero Gasperini sarebbe interessata ad un attaccante brasiliano naturalizzato portoghese, andiamo a scoprire di che si tratta.

Calciomercato Atalanta, l’attaccante

La punta corrisponde al nome di Marcos Paulo attualmente al Fluminense (formazione del massimo campionato brasiliano), dove è cresciuto fin dalle giovanili; il classe 2001 è un attaccante centrale che ricorda il colombiano Duvan Zapata come tipologia di giocatore, dotato di grande fisicità (alto 190 cm) con la sua squadra ha già accumulato 32 presenze, che non sono poche per la sua età, segnando sei reti e fornendo altrettanti assist. Dotato di buona tecnica, è’ molto bravo ad attaccare la profondità e anche nel far salire la squadra. Nella scorsa stagione grazie al possesso del passaporto portoghese è stato convocato dalla nazionale lusitana per disputare il torneo di Lione, dunque un ottimo prospetto per il progetto bergamasco. Il valore del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni, anche se ricordiamo che Marcos Paulo ha un contratto fino al 2021 e per portarlo a casa bisognerà battere la concorrenza di alcune squadre della Premier League.