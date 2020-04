Calciomercato Fiorentina: Pradé pesca due “jolly” in Serie A

Calciomercato Fiorentina: Pradè studia un doppio colpo

La Fiorentina sta studiando le strategie in vista della prossima stagione. Con il campionato fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, il DS Pradè ha tempo per pensare al calciomercato. Tra gli obiettivi, quello di costruire una squadra che possa disputare un campionato ben più competitivo e ricco di aspettative rispetto agli ultimi due anni. Come riferisce La Nazione, quotidiano cittadino, sono due i nomi “caldi” in casa viola: Malinovskyi e Kumbulla.

Calciomercato Fiorentina, Malinovskyi e Kumbulla nel mirino

I nomi in questione sarebbero quelli di Ruslan Malinovskyi e Marash Kumbulla. Il trequartista atalantino é stata una vera e propria rivelazione per la nostra Serie A, che ha potuto sin da subito apprezzare il suo potente sinistro dalla distanza. Quattro gol e un assist costituiscono il suo “bottino” personale, che ha fatto drizzare le antenne a diverse squadre importanti. La Fiorentina si é mossa per tempo imbastendo una trattativa sin dallo scorso gennaio. L’Atalanta, che ha pagato l’ucraino 14 milioni, ha avanzato una richiesta di circa 25. Una cifra importante, ma giustificata dal rendimento del ventiseienne. Si aspetterá la fine dell’emergenza per ripristinare i contatti.

Per ció che concerne Kumbulla, una “chiave” potrebbe essere rappresentato dall’affare Amrabat, che le due societá hanno chiuso a gennaio sulla base di 20 milioni con il marocchino che rimarrá a Verona sino al termine di questa stagione.

20 milioni potrebbe essere la cifra necessaria all’acquisto di Kumbulla. Il giovane centrale albanese ha disputato un campionato di alto livello costituendo, insieme a Rrahmani e Gunter, uno dei terzetti più solidi del torneo.

La Fiorentina medita e valuta diversi profili per provare a costruire una grande squadra.