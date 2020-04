Calciomercato Juventus: trovato l’accordo con un top player della Serie A

Con il campionato di Serie A ancora fermo e in attesa di sapere quale sarà il futuro, per quanto riguardo il mercato la Juventus sta continuando a sondare il terreno per rinforzare la rosa in vista della stagione 2020-21 e secondo rumors di mercato degli ultimi giorni sembra che il ds Fabio Paratici abbia trovato l’accordo con Enrico Chiesa papà e agente dell’attaccante della Fiorentina Federico, per un quinquennale di cinque milioni a stagione, scavalcando così la concorrenza di Inter e Manchester United che puntavano molto sul giocatore, anche se la società nerazzurra proverà nei prossimi giorni un nuovo disperato rilancio.

Calciomercato Juventus, Federico Chiesa

Il classe ’97 dei gigliati già nella scorsa estate era stato vicino ai campioni d’Italia ma alla fine il neo presidente del club toscano Rocco Commisso declinò l’offerta soprattutto perchè appena arrivato rischiava di mettersi contro subito la tifoseria, ma ora trascorso quasi un anno la situazione è cambiata e con i 60 milioni che incasserebbe per l’eventuale cessione del suo gioiello, l’italo-americano potrebbe rinforzare la squadra in maniera importante per farla tornare a lottare per l’Europa che manca a Firenze ormai da tanto tempo.



Federico Chiesa, che esordì in Serie A il 20 agosto 2016 (non ancora diciannovenne) proprio all’Allianz Stadium nella sconfitta della squadra per 2-1, potrebbe prendere il posto di Federico Bernardeschi, che sembra destinato a lasciare Torino dopo due stagioni disputate tra alti e bassi. Ci potrebbe essere anche la possibilità di far entrare nella trattativa con la Fiorentina (se lo vorrà), il centrocampista attualmente all’Udinese Rolando Mandragora, per il quale la Juventus vanta un diritto di riacquisto per 25 milioni di euro e che sicuramente tornerà alla base a fine stagione come confermato dal suo procuratore Stefano Antonelli ai microfoni di Sky Sport, durante la puntata di “Casa Di Marzio“.