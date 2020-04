Il Real interessato a Mané? Il Liverpool risponde con Mbappè

Intreccio di mercato sull’asse Liverpool-Madrid-Parigi: i giocatori in questione sono Sadio Mané e Kylian Mbappè. Secondo il quotidiano inglese The Sun, Mané, attaccante del Liverpool, è finito nel mirino di Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, che stravede per il senegalese. A sua volta il Liverpool, sembrerebbe interessato al fenomeno del PSG, Kylian Mbappè.

Mané a Madrid e Mbappè in Inghilterra: intreccio possibile?

Kylian Mbappè è da tempo seguito da tanti club: il francese è nel mirino di alcuni club inglesi, Juventus e anche Real Madrid. Ma, adesso che il Real sembra abbia virato su Sadio Mané, il Liverpool si inserisce nella corsa per il classe ’98 del PSG. Lo scorso dicembre, Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, dichiarò che non ci fosse nessuna possibilità che i Reds potessero permettersi Mbappè. Eppure, in seguito, è arrivato l’accordo con il colosso americano Nike, che porterà nelle casse del club inglese 100 milioni di sterline all’anno. Il costo di Mané è vicino ai 150 milioni di euro e, aggiungendo a questo prezzo altri 100 milioni (250 milioni complessivi), i Reds potrebbero avanzare un’offerta molto importante al PSG per l’ex Monaco. Mané, solo un anno e mezzo fa, ha firmato il rinnovo di contratto (10 milioni annui) che lo lega al Liverpool fino a giugno 2023 e la sua intenzione sembra essere quella di voler restare in Inghilterra ma, di fronte a un’offerta irrinunciabile, le cose potrebbero cambiare: se la trattativa dovesse andare in porto, allora il Liverpool sferrerebbe l’attacco decisivo per Mbappè.

Questo intreccio di mercato potrebbe sconvolgere il calciomercato internazionale: alla finestra ci sono Barcellona, Juventus, Manchester City e Chelsea che potrebbero inserirsi da un momento all’altro per uno dei due talenti mondiali.