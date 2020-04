Laurie Whitwell: “Pogba ha un accordo con il Real”

Uno dei talenti del calcio francese e internazionale, Pogba da sempre è al centro degli intrighi di mercato e ora, dopo essere tornato a Manchester nel 2016, sembra aver trovato la sua prossima destinazione. Da giorni, infatti, si parlava di un interessamento del Real Madrid per Pogba. Il centrocampista francese, ex Juventus, da tempo è partente da Manchester e i tifosi della Juventus hanno sempre pregato di rivederlo vestire la maglia bianconera. Le cose, però, sembrano andare diversamente, in quanto Laurie Whitwell, giornalista di The Athletic, ha assicurato in un botta e risposta con gli utenti di internet che tra Pogba e il Real Madrid ci sarebbe un accordo, raggiunto prima della sospensione dei campionati causati dal Coronavirus. Il giornalista ha inoltre dichiarato come il Manchester United si fosse preparato alla cessione del francese già questo inverno, ecco svelato il motivo dell’arrivo di Bruno Fernandes a Gennaio dallo Sporting Lisbona.

Intanto Pogba, in un’intervista per i canali social dello United, ha rivelato un aneddoto del momento in cui lasciò i Red Devils: “Mia madre mi ripeteva sempre di non preoccuparmi, che sarei tornato a Manchester dovunque fossi andato. Alla fine è successo davvero, e quando sono tornato ero davvero felice – afferma Pogba -, perché sento di aver iniziato qualcosa qui, ma non l’ho mai concluso. Sono rientrato allo United da giocatore affermato, non più come un prospetto giovanile“.