Roma, svolta in entrata: pronto il colpo dal Barcellona

La Roma sta studiando già come rinforzarsi sul mercato la prossima sessione di calciomercato. I giallorossi dovranno stare attenti ai costi visto quanto successo nelle ultime settimane. Sembra essersi complicata, infatti, la trattativa per la cessione del club da parte di James Pallotta a Friedkin, anche a causa dell’emergenza relativa al Coronavirus che, inevitabilmente, ha colpito anche il mondo del calcio. I capitolini, comunque, proveranno a rinforzarsi anche attraverso le cessioni di quegli elementi che non rientrano nei piani dell’allenatore, Fonseca. Un piano da stilare a prescindere dal possibile piazzamento in Champions League. Il club giallorosso, infatti, è quinto in classifica, a meno tre dall’Atalanta che, però, deve ancora recuperare la gara interna contro il Sassuolo.

Colpo dal Barcellona – Potrebbero arrivare presto novità importanti sul fronte mercato in entrata in casa Roma. I giallorossi, infatti, avrebbero messo gli occhi tra le fila del Barcellona per cercare di rinforzare la squadra a disposizione di Fonseca. I blaugrana vogliono sfoltire la rosa visti i costi di gestione molto elevati e la campagna acquisti che si preannuncia comunque importante. I capitolini avrebbero allacciato i rapporti con il Barça per discutere del colpo Firpo Junior. Il laterale sinistro è stato acquistato lo scorso anno dal Betis ma non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante in prima squadra, chiuso principalmente da Jordi Alba. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma la Roma vorrebbe prelevarlo in prestito con diritto di riscatto in modo da decidere poi a fine anno se tenerlo o meno. L’ultima parola, comunque, spetterà ai catalani.