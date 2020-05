Roma, si pensa al ritorno di Nainggolan: due giocatori sul piatto dell’Inter

Uno dei giocatori che potrebbero caratterizzare la prossima sessione di calciomercato è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga tornerà all’Inter dopo l’anno in prestito al Cagliari. I sardi difficilmente potranno acquistarlo a titolo definitivo visti gli alti costi dell’operazione tra costo del cartellino e ingaggio. Già quest’anno è stato fatto uno sforzo importante pagando quasi per intero l’ingaggio da oltre 4 milioni di euro a stagione. I nerazzurri, dunque, dovranno trovargli una nuova sistemazione visto che il Ninja non rientra nei piani di Antonio Conte e Giuseppe Marotta. Si è parlato molto della Fiorentina, in una possibile operazione Chiesa, ma su di lui ci sarebbe anche la Roma, che sogna un clamoroso ritorno.

La proposta della Roma – Nainggolan non ha mai nascosto il proprio legame con l’ambiente della Roma. Anche recentemente il centrocampista belga ha lanciato messaggi d’amore verso l’ambiente giallorosso. Un ritorno che sembra tutt’altro che impossibile, visto che i capitolini potrebbero perdere almeno uno tra Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini nella prossima sessione di calciomercato. Inoltre, il Ninja si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare di Fonseca. I costi dell’operazione sono importanti, visto che l’Inter non lo lascerà andare per meno di 20-25 milioni di euro. L’ingaggio, invece, non sarebbe un ostacolo visto che Nainggolan sarebbe disposto anche ad accettare un triennale da 3,5 milioni di euro a stagione. I capitolini, però, potrebbero mettere sul piatto i cartellini di Alessandro Florenzi e Edin Dzeko, che hanno ingaggi importanti (il bosniaco da oltre 6 milioni di euro a stagione) e piacciono ai nerazzurri già dallo scorso anno.