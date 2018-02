Abu Dhabi Tour, tappe, calendario e diretta tv. Dumoulin e Fabio Aru al via

Per i corridori è tempo di iniziare la stagione ciclistica 2018. Sono già tanti i campioni in sella alla due ruote che hanno fatto il loro esordio stagionale. Tra i tanti ricordiamo Vincenzo Nibali che ha fatto l’esordio al Dubai Tour, (inizialmente previsto alla Vuelta di San Juan, ma poi rimandato a causa di problemi intestinali) e Chris Froome alle prese con la Ruta del Sol. Nel mese di febbraio prenderà il via invece l’Abu Dhabi Tour, che vedrà l’esordio del Cavaliere dei Quattro Mori, Fabio Aru. Il corridore inizierà la sua avventura con la nuova squadra, il team UAE Emirates. Ricordiamo infatti, che il corridore sardo, al termine della scorsa stagione, ha deciso di lasciare il team Astana, per legarsi contrattualmente al team di Beppe Saronni. Per Aru inizierà una nuova avventura ricca sicuramente di grandi emozioni.

L’Abu Dhabi Tour è una manifestazione ciclistica in programma da mercoledì 21 febbraio, fino a domenica 25 febbraio. Si tratta di una breve corsa a tappe giunta alla sua quarta edizione e caratterizzata da ben cinque tappe, di cui le prime tre adatte ai velocisti, la quarta invece è una cronometro individuale, mentre la quinta prevede un gran finale con la salita di Jebel Hafeet.

Vediamo nel dettaglio, nel paragrafo successivo, il calendario completo della manifestazione ciclistica.

Abu Dhabi Tour, tappe e calendario

L’Abu Dhabi Tour prenderà il via il prossimo 21 febbraio e vedrà ai nastri di partenza diversi campioni, tra cui Tom Dumoulin, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia e Fabio Aru, pronto al suo esordio stagionale. Ecco il calendario completo della mini corsa a tappe:

Tappa 1, mercoledì 21 febbraio: Madinat Zaya – Adnoc School, 189 chilometri

Tappa 2, giovedì 22 febbraio: Yas Mal – Yas Beach, 154 chilometri

Tappa 3, venerdì 23 febbraio: Nation Towers – Big Flag, 133 chilometri

Tappa 4, sabato 24 febbraio: Al Maryah Island – Al Maryah Island, cronometro individuale, 11 chilometri

Tappa 5, domenica 25 febbraio: Qasr Al Muwaiji – Jebel Hafeet, 199 chilometri

Non resta quindi che attendere mercoledì 21 febbraio per vedere l’entusiasmante Abu Dhabi Tour, mini corsa a tappe che regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati di ciclismo.

Abu Dhabi Tour, info diretta tv e streaming

Tutto è quasi pronto per l’inizio della manifestazione ciclistica Abu Dhabi Tour. La mini corsa a tappe prenderà il via il prossimo mercoledì 21 febbraio. La domanda che in tanti si pongono è: “Per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi delle rispettive formazioni che prenderanno parte all’evento, ci sarà la possibilità di seguire l’Abu Dhabi Tour, in diretta tv”?. La risposta è sì. Ci sarà la possibilità di seguire la mini corsa a tappe in diretta tv. La corsa sarà infatti trasmessa in diretta tv sia su Eurosport sia dalla Rai al canale RaiSport. Per quel che riguarda lo streaming, invece per i singoli utenti è a disposizione la diretta streaming su Eurosport Player e su RaiPlay. Ricordiamo che per quel che riguarda la piattaforma Eurosport, si tratta di un servizio a disposizione degli utenti, ma a pagamento.

Non resta quindi per tutti gli amanti del ciclismo e i tifosi dei vari corridori, di attendere il 21 febbraio, per assistere ad una mini corsa che si preannuncia entusiasmante.