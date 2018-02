Fabio Aru: “Sono felice di iniziare la stagione”

Per Fabio Aru sta arrivando il momento del suo esordio stagionale. Domani infatti, mercoledì 21 febbraio, il Cavaliere dei Quattro Mori si schiererà al via all’Abu Dhabi Tour, mini corsa a tappe giunta all’edizione numero quattro. La manifestazione ciclistica sarà caratterizzata da ben cinque tappe che consentiranno ai corridori di perfezionare la loro preparazione fisica. Delle tappe previste, le prime tre saranno adatte ai velocisti, mentre la quarta e la quinta, una cronometro e il gran finale con arrivo in salita, determineranno la classifica generale.

Per Aru sarà quindi un esordio importante che avverrà con la sua nuova squadra, l’UAE Emirates. Ricordiamo infatti che il corridore al termine della scorsa stagione, ha deciso di interrompere il suo rapporto col team kazako Astana, per legarsi contrattualmente col team di Beppe Saronni, l’UAE Emirates.

Come riportato da sportfair.it, il corridore sardo ha espresso le sue sensazioni sull’esordio che avverrà proprio domani: “Sono felice di iniziare la stagione. Questa è la mia terza partecipazione all’Abu Dhabi Tour. La cronometro renderà la corsa un po’ più difficile e metterà alla prova i corridori”.

All’Abu Dhabi Tour, Aru sfiderà anche il vincitore della scorsa edizione del Giro d’Italia, Tom Dumoulin. L’olandese ha così commentato questo nuovo impegno ciclistico: “Non vedo l’ora di indossare la maglia di campione del mondo a cronometro. Il percorso dell’Abu Dhabi Tour è perfetto per me, specialmente la prova contro il tempo”.

Non resta quindi che darsi appuntamento per domani, mercoledì 21 febbraio per gustarsi le emozioni che l’Abu Dhabi Tour regalerà a tutti gli appassionati di ciclismo e ai tifosi dei rispettivi corridori.

Fabiu Aru si prepara all’esordio ufficiale e intanto arriva il sì al Giro

Questo il roster che supporterà Aru nella mini corsa a tappe:

UAE-Team Emirates

Costa Rui

Aru Fabio

Bystrom Sven Erik

Ferrari Roberto

Kristoff Alexander

Mori Manuele

Ulissi Diego

Ma l’Abu Dhabi Tour è solo l’inizio dei tanti impegni stagionali del Cavaliere dei Quattro Mori. Infatti, è di ieri la notizia dell’ufficialità della sua partecipazione al prossimo Giro d’Italia, in programma nel mese di maggio. Sul suo sito internet ha così commentato la notizia: “La scelta di partecipare al Giro d’Italia è stata fatta con convinzione, valutando tutte le variabili: ho voluto ponderare bene questa importante decisione, consultandomi costruttivamente con la squadra”. Il corridore ha poi aggiunto di essere contento di tornare sulle strade del Giro: “Per un corridore italiano è una corsa che offre emozioni speciali”. Ricordiamo che Aru correrà il Giro indossando la maglia di campione d’Italia. Non resta quindi che pazientare e attendere non solo l’Abu Dhabi Tour, ma anche il Giro d’Italia che prenderà il via al di fuori dei confini europei, precisamente a Gerusalemme.

Nell’edizione numero 101 del Giro, si potrà assistere ad una grande sfida col capitano del Team Sky, Chris Froome. Ricordiamo però che sul britannico grava la positività al salbutamolo riscontrata in un controllo antidoping del mese di settembre e al riguardo non è ancora arrivata una sentenza definitiva.