Tirreno-Adriatico 2018, calendario, programma e info diretta tv della corsa. Tanti i big al via

La Tirreno-Adriatico è la manifestazione ciclistica in programma nel mese di marzo, che prenderà avvio mercoledì 7 marzo e si concluderà martedì 13 marzo. Si tratta di una mini corsa a tappe, caratterizzata da ben sette frazioni e sarà l’occasione per i corridori di scaldare la gamba e perfezionare la propria forma fisica. La competizione inizierà con una crono squadra e si concluderà con una cronometro individuale di 10 km a San Benedetto del Tronto.

Saranno tanti i campioni pronti a schierarsi al via. Occhi puntati quindi su Fabio Aru, Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin e Chris Froome. Quest’ultimo ricordiamo è al centro dell’inchiesta doping, data la sua positività al salbutamolo, rilevata durante un controllo antidoping, nel periodo della sua partecipazione alla Vuelta di Spagna. Non dimentichiamo tra i tanti, anche la presenza di Romain Bardet, Rigoberto Uran, Richie Porte, Mikel Landa, Miguel Angel Lopez, Adam Yates, Rohan Dennis e Geraint Thomas.

Andiamo ad esaminare ora il calendario completo della competizione che si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo.

Tirreno-Adriatico 2018, il calendario completo delle tappe

Mancano pochi giorni alla partenza della Tirreno-Adriatico, una mini corsa a tappe (sette nello specifico) che rappresenta per i corridori un primo banco di prova verso i grandi giri in programma nel corso della stagione.

Ecco il calendario completo delle tappe della Tirreno-Adriatico edizione 2018:

Tappa 1: (mercoledì 7 marzo): Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (crono squadre, 21,5km)

Tappa 2: (giovedì 8 marzo): Camaiore-Follonica (167km)

Tappa 3: (venerdì 9 marzo): Follonica-Trevi (234km)

Tappa 4: (sabato 10 marzo): Foligno-Sassotetto (219km)

Tappa 5: (domenica 11 marzo): Castelraimondo-Filottrano (178km)

Tappa 6: (lunedì 12 marzo): Numana-Fano (153km)

Tappa 7: (martedì 13 marzo): San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto (cronometro, 10km)

Per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi ciclisti, ci sarà la possibilità di seguire la mini corsa a tappe in diretta tv? Ecco tutte le info utili nel paragrafo seguente.

Tirreno-Adriatico 2018, dove seguire l’evento in diretta tv

Parata di stelle alla Tirreno-Adriatico, edizione 2018. La mini corsa a tappe che prenderà il via il prossimo 7 marzo vedrà affrontarsi tanti campioni, che coglieranno l’occasione per migliorare la forma fisica in vista dei grandi Giri, come il Giro d’Italia e il Tour de France, competizioni che si svolgeranno rispettivamente a maggio e a luglio. Per rispondere all’interrogativo precedente, possiamo affermare che per gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori, ci sarà la possibilità di seguire la Tirreno-Adriatico, tappa dopo tappa, km dopo km. A trasmettere l’evento in diretta tv e in chiaro sarà infatti la Rai. Ricordiamo che l’evento sarà trasmesso anche da EuroSport, Sky e Mediaset Premium, ma in questo caso si tratta di servizi a pagamento. Per gli utenti sarà a disposizione anche il servizio streaming in base alla piattaforma a cui si è abbonati (Eurosport Player, Sky Go e Premium Play).

Non resta quindi che attendere ancora qualche giorno per scegliere la modalità per seguire l’evento e per gustarsi la partenza della Tirreno-Adriatico 2018. Appuntamento quindi per mercoledì 7 marzo con a prima tappa, la cronometro a squadre, Lido di Camaiore-Lido di Camaiore, un percorso di 21,5 km.