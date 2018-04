Giro delle Fiandre 2018: dove vederlo in diretta tv e streaming, il percorso e i favoriti

Credits: La Flamme Rouge

Tra un pesce d’aprile e un pranzo pasquale, oggi 1 aprile è pronto ad andare in scena una delle classiche monumento più belle e suggestive, il Giro delle Fiandre 2018, che grazie ai suoi muri fiamminghi ricoperti da pietre sconnesse è riconosciuta da tutti come l’università del ciclismo, dove tutti i più grandi specialisti del Nord, almeno una volta nella loro carriera, si sono laureati a braccia alzate sul traguardo di Oudenaarde. Nata nel 1913, la Ronde van Vlaanderen (conosciuta semplicemente anche come De Ronde) è giunta ormai all’edizione numero 102, considerato il periodo di pausa forzata incorso durante il primo conflitto mondiale, dal 1915 al 1918. Una corsa da leggenda che per ben 69 volte è rimasta in territorio belga, con l’ultimo centro conquistato proprio lo scorso anno dal vallone Philippe Gilbert, in maglia di campione nazionale dopo un attacco da lontanissimo, in vecchio stile: alle sue spalle Greg Van Avermaet e Niki Terpstra, con i nostri Sacha Modolo, Filippo Pozzato e Sonny Colbrelli bravi ad entrare nella top 10. Stavolta però per i nostri colori sarà diverso, perché Gianni Moscon è reduce da una stagione che lo ha consacrato tra i migliori talenti nelle corse di un giorno, mentre Vincenzo Nibali dopo una sorprendente vittoria alla Milano Sanremo è pronto a debuttare proprio al Giro delle Fiandre 2018, dove spera di stupire come solo lui sa fare.

Giro delle Fiandre 2018, IL PERCORSO

Si parte da Antwerp, italianizzata in Anversa, con il via ufficiale fissato alle ore 10.45 dopo un breve tratto di transizione. I primi 100 km sono destinati a scorrere via senza problemi, visto che le uniche difficoltà presenti sul tracciato saranno i due settori in pavé di Lippenhovenstraat e Paddestraat, tra il km 87 ed il km 89. Dopo il rifornimento fisso di Oudenaarde, quindi, il gruppo arriverà finalmente sull’Oude Kwaremont per il primo dei tre passaggi previsti in corsa, seguito in sequenza dalle terribili rampe del Kortekeer e poi dall’Edelareberg e dal Wolvenberg, al km 142. A questo punto, passando per i tratti in pavé di Holleweg e Haaghoek (uno dei punti simbolo della Omloop Het Nieuwsblad), si affrontano le côte di Leberg, Berendries e Tenbosse prima di raggiungere un altro punto storico della Ronde, vale a dire il Muur van Geraardsbergen (conosciuto anche come Kapelmuur o Mur de Grammont) reintrodotto lo scorso anno dopo essere stato rimosso nel 2012 in conseguenza allo spostamento dell’arrivo da Ninove ad Oudenaarde: una volta scollinato mancheranno al traguardo ancora 95 km, ma dal 1988 fino 2011 il Muur è stata la penultima asperità (seguita dal Bosberg) prevista nel percorso, e per questo motivo molto spesso decisiva grazie anche alle sue terribili pendenze. Successivamente, superando l’ultimo rifornimento fisso posto tra le côte di Pottelberg e Kanarienberg, si entrerà nella fase calda della corsa, con il secondo passaggio sull’Oude Kwaremont (dove lo scorso anno Philippe Gilbert iniziò la sua cavalcata trionfale) a cui fanno seguito il Paterberg ed il Koppenberg, terreno perfetto per i corridori che vorranno far saltare il banco del Giro delle Fiandre 2018 da lontano. Da qui in avanti, infatti, rimarrà da affrontare ancora l’ultimo tratto in pavé di Mariaborrestraat, prima dello Steenbeekdries, del Taaienberg e della combinazione Kruisberg ed Hotond, che con i loro 2.5 km di ascesa a 26 km dall’arrivo offrono spazio sufficiente per provare a muoversi senza dover aspettare la conclusiva quanto dura accoppiata Oude Kwaremont-Paterberg. Superato anche l’ultima difficoltà, infatti, mancheranno soli 10 km al traguardo di Oudenaarde, dove scopriremo il vincitore del Giro delle Fiandre 2018.

Giro delle Fiandre 2018, I FAVORITI

Il tempo stando alle ultime notizie non promette pioggia se non in alcuni casi isolati e la temperatura prevista è di 9°C, dunque sarà una domenica in cui per fare la differenza conteranno soprattutto gambe e determinazione, ma per alcuni anche fantasia. Tra i nomi più quotati alla vittoria finale di oggi troviamo senz’altro il campione del mondo Peter Sagan, già vittorioso nel 2016 ma quest’anno apparso leggermente sottotono nonostante il successo nella Gand-Wevelgem. Tra i suoi principali rivali ecco quindi Greg Van Avermaet, chiamato a fare una gara meno attendista di quanto fatto in queste prime uscite per poter conquistare finalmente la Ronde, seguito da Sep Vanmarcke, eterno sconfitto nonostante sempre nel vivo della corsa, Tiesj Benoot, esploso in questo 2018 complice anche il successo alla Strade Bianche, Jasper Stuyven, Oliver Naesen, nonostante qualche acciacco dopo la caduta di mercoledì alla Dwars door Vlaanderen, Alexander Kristoff e Wout Van Aert, che dopo il terzo successo iridato nel ciclocross ha deciso di mettersi alla prova anche su strada, con risultati fin qui eccezionali. Meritano invece una nota a parte quelli della Quick Step Floors, fin qui autentici mattatori nelle classiche del nord con ben 7 vittorie: occhio quindi ai vari Philippe Gilbert, Niki Terpstra, Zdenek Stybar e Yves Lampaert, che proveranno a far saltare la corsa da lontano come fatto lo scorso anno.

Infine, tra gli italiani le nostre speranze saranno riposte in Gianni Moscon, sebbene sul trentino pesi la presenza contemporanea di Michal Kwiatkowski (altro pretendente alla vittoria finale), Matteo Trentin che finalmente con la Mitchelton Scott ha trovato il giusto spazio per mettersi in mostra, e Vincenzo Nibali, al debutto nella corsa dei muri ma con grande voglia di fare bene scoprendola una pietra alla volta: il coraggio e la fantasia non gli mancano di certo, quindi se il siciliano dovesse avere la gamba potremo senza dubbio vederlo all’attacco.

Giro delle Fiandre 2018, DOVE VEDERLO IL DIRETTA TV E STREAMING

La diretta tv del Giro delle Fiandre 2018 sarà disponibile integralmente a partire dalle 10.15 su Rai Sport, per poi passare su Rai 3 dalle ore 14.35. Stesso orario di collegamento anche per il canale pay-per-view Eurosport 1, dove quindi sarà possibile guardare il live della corsa fin dalle prime battute. Le dirette in streaming saranno invece disponibili sui rispettivi siti internet delle emittenti televisive (raiplay.it ed eurosportplayer.com), mentre per chi non potesse seguire la corsa in questo modo, in esclusiva per il Giro delle Fiandre 2018 SuperNews offre la cronaca testuale a partire dal km 0.