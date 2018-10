Oggi alle ore 12 prenderà il via la 98esima edizione delle Tre Valli Varesine la classica d’autunno che farà da prologo alla Milano-Torino di mercoledì, al giro del Gran Piemonte di giovedì e per finire al Lombardia di sabato, ultima gara del Circuito UCI 2018.

Il tracciato sarà di 193 km e per il terzo anno di fila, la corsa prenderà il via da Saronno e abbraccerà l’intera provincia varesina.

La prima parte del percorso prevede un tratto piano di circa 79 km che corre lungo la strada provinciale varesina per costeggiare due laghi, quello di Varese e di Comabbio; qui ci saranno due salite a Osino e Monte Rosa. Dopodiché si passerà all’interno del Parco del Campo dei Fiori, prima di entrare nel centro di Varese, dove sarà affrontato per sei volte un circuito di circa dodici km che prevede la salita del Montello (punto cruciale della corsa); finito questo c’è una secondo circuito dove ci sarà sempre il Montello e la salita più impegnativa verso Poggio La Motta e Morosolo con quattro chilometri discontinui, ma contratti oltre al 10% dove ci sarà probabilmente una selezione e favorire attacchi decisivi visto che allo scollinamento mancheranno circa cinque chilometri al traguardo finale di via Sacco.

Il favorito principale della corsa sarà il neo campione del mondo è Valverde che dopo aver vinto il Mondiale vuole cercare di fare subito il bis. Altro corridore da tenere in considerazione per la vittoria finale è Pinot (secondo qui l’anno scorso); tra i favoriti anche Bardet, Keldermann, Miguel Angel Lopez, Geniez (vincitore la stagione scorsa) e due terzetti: il primo è quello della Bora Hasgrohe con Formolo-Kennaugh-Majka, il secondo è quello della Lotto NL Jumbo che vede Roglic-Gesink e Bennett. Per quanto riguarda i ciclisti italiani occhi puntati su Nibali, Trentin. Albasini e Villella (di recente vincitore al Tour of Almaty in Kazakistan).

Per gli appassionati di ciclismo potranno seguire la corsa delle Tre Valli Varesine sia in diretta su Rai Sport (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre), sia in diretta su Eurosport HD (canale 210 di Sky e 341 del digitale terrestre). Oltre che sul piccolo schermo, la visione sarà disponibile anche in streaming gratis su Rai Play.