Oggi al Giro d’Italia è in programma la 13.a tappa, la Pinerolo-Ceresole Reale, che avrà il primo vero arrivo in salita della “corsa rosa” e che potrebbe cambiare la classifica ancor di più di quanto successo ieri.

Giro d’Italia, presentazione 14.a tappa

La frazione tutta nell’Hinterland torinese prenderà il via alle ore 11.30 con partenza a Pinerolo dove ieri ha trionfato l’italiano Cesare Benedetti e dopo 196 chilometri avrà il suo traguardo a Ceresole Reale dove presumibilmente i corridori che aspirano alla vittoria finale del Giro non potranno più nascondersi e dovranno cominciare ad attaccare.

Il primo vero ostacolo è previsto dopo 54 km con con il GPM di prima categoria Colle del Lys (14,9 km al 6,4% di pendenza media e massima del 12%), che già potrebbe fare una selezione importante; una volta attraversato il Canavese Occidentale, altro GPM questa volta di seconda categoria con il Pian del Lupo (9,4 km all’8,7%) per la prima volta presente al Giro d’Italia. Dopo un’altra discesa molto lunga (17 km) sul Pont Canavese, verrà il bello della tappa di oggi, perchè passata Noasca si salirà, con larghi tratti irregolari e difficili soprattutto nella prima parte, verso Ceresole Reale, dove una volta arrivato nell’abitato, il percorso tornerà in piano affiancando il lago artificiale (il Serrù), per poi arrivare negli ultimi sei km prima dell’arrivo con pendenze fino all’8%, dove molto probabilmente ci sarà da divertirsi.

Giro d’Italia, borsino favoriti 13.a tappa

***** Miguel Angel Lopez, Simone Yates, Primoz Roglic

**** Richard Carapaz, Mikel Landa, Vincenzo Nibali

*** Alexis Vuillermoz, Rafal Majka e Giulio Ciccone

** Ivan Ramiro Sosa, Davide Formolo, Fausto Masnada

* Ilnur Zakarin, Johan Esteban Chaves, Bauke Mollema

Giro d’Italia diretta tv e streaming 13.a tappa

La 13.a tappa del Giro d’Italia sarà trasmessa Rai Sport (canale 57 digitale e 227 Sky) con collegamento a partire dalle ore 12.30 per poi passare la linea Rai 2 alle 14.30. La tappa odierna sarà visibile anche su Eurosport HD (canale 210 di Sky) con collegamento dalle ore 13.

Per la rete nazionale la telecronaca sarà affidata ad Andrea De Luca con il commento tecnico di Alessandro Petacchi, ma sarà presente anche la terza voce di Fabio Genovesi oltre a Francesco Pancani e Marco Saligari che saranno in motocronaca.

Per il canale satellitare la prima voce sarà Luca Gregorio con il commento tecnico di Riccardo Magrini.

Per gli appassionati inoltre ci sarà la possibilità di seguire la gara anche in streaming su RaiPlay ed Eurosport Player.