Ciclismo, Giro d’Italia 19.a tappa Treviso-S.Martino di Castrozza: Ultime salite prima dell’arrivo a Verona

Oggi alle ore 12.55 partirà la 19.a tappa del Giro d’Italia, che inizierà da Treviso, in Veneto ed arriverà a San Martino di Castrozza, in Trentino Alto-Adige, per un totale di 151 km. Tappa in cui si attraversano due regioni, il Veneto e il Trentino Alto-Adige. Sarà una frazione corta di montagna, con parecchie ondulazioni ed arrivo in salita nella località trentina.

Quella di oggi è la terzultima tappa di questa centoduesima edizione della Corsa Rosa. Per la località sciistica trentina si tratta della terza volta in cui la corsa rosa arriva nel paese. Nelle due precedenti edizioni vinsero Vincente Belda (1982), Danilo Di Luca (2009).



Giro d’Italia, presentazione 19.a tappa

Partenza fissata da Treviso intorno all’ora di pranzo, poi ci si dirigerà verso Volpago del Montello, da cui si comincerà a salire fino a Santa Maria della Vittoria. Seguiranno saliscendi fino a Tovena, dove poi comincerà la salita verso Passo di San Boldo (GPM di 3ª categoria): l’ascesa misurerà 6.3 Km, con pendenze medie al 6,8% e punte massime al 10%. Tratta davvero difficile in quanto è costituita da ben 17 tornanti, di cui 5 in galleria nel tratto conclusivo, che peraltro sarà il più impegnativo. Arrivati in cima inizierà la discesa fino ad arrivare a Lentiai, dove è posizionato il primo traguardo volante di giornata. In seguito si attraverseranno Feltre e Fonzaso (2° tragurdo volante), prima di arrivare a GPM di Lamon (4ª categoria). A Fiera di Primiero inizierà l’ascesa finale verso San Martino di Castrozza (GPM di 2ª categoria).

Da qui si svolterà a sinistra dove si supererà la località di Siror, con le pendenze che inizieranno ad aumentare. Il tratto più duro però sarà in località Valmesta; dopo essere arrivati in prossimità degli impianti Tognola, comincerà l’ultimo chilometro prima di arrivare nel centro di San Martino di Castrozza, dove l’arrivo sarà situato in Via Cavallazza.



Giro d’Italia, borsino dei favoriti

Nel percorso di oggi potremmo assistere ad una doppia sfida: da una parte i corridori in fuga per giocarsi la vittoria di giornata, e dall’altra gli uomini di classifica per guadagnare terreno gli uni nei confronti degli altri. Chi vincerà la tappa odierna del Giro? In questo momento è difficile fare un pronostico.

Giro d’Italia 19.a tappa, diretta tv e streaming

La 15.a tappa del Giro d’Italia sarà trasmessa da Rai 2 con collegamento a partire dalle ore 14.30. La tappa odierna sarà visibile anche su Eurosport HD (canale 210 di Sky) con collegamento dalle ore 13.00. Per la rete nazionale la telecronaca sarà affidata ad Andrea De Luca con il commento tecnico di Alessandro Petacchi, ma sarà presente anche la terza voce di Fabio Genovesi oltre a Francesco Pancani che sarà in motocronaca. Per il canale satellitare la prima voce sarà Luca Gregorio, con il commento tecnico di Riccardo Magrini. Per gli appassionati inoltre ci sarà la possibilità di seguire la gara anche in streaming su RaiPlay ed Eurosport Player.

Come ogni anno, anche questa tappa del Giro d’Italia sarà possibile ascoltarla in diretta su Rai Radio 1 a partire dalle ore 17 con la radiocorsa di Emanuele Dotto, Antonello Brughini e Silvio Martinello.