Ciclismo, Tour De France 2.a tappa Bruxelles-Bruxelles: Cronosquadra per i corridori da 27km

Oggi alle ore 14.30 partirà la 2.a tappa del Tour De France 2019, che inizierà da Bruxelles, in Belgio ed arriverà sempre a Bruxelles, in Belgio, per un totale di 27 km. Tappa dedicata alle cronosquadre, che verrà percorsa interamente nella città di Bruxelles: partenza dal Palazzo Reale ed arrivo all’ Atomium, quartiere dello Stadio cittadino. Sarà l’ultima tappa in terra belga, prima di approdare, da domani, in Francia, dove si correrà fino alla tappa finale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il percorso di oggi, i possibili favoriti e dove seguire la corsa in diretta tv e streaming.

Tour De France, presentazione 2.a tappa

Partenza alle 14.30 dal palazzo reale di Bruxelles. I corridori, dopo aver percorso i primi 3.7 km, affronteranno una breve discesa per poi risalire nuovamente, ma senza pendenze rilevanti, verso il primo intertempo di Bois de la Cambre al chilometro 13.2; il secondo invece è presente dopo 20 km, precisamente a Scharbeek-Boulevard Général Wahis. Altra discesa e poi gli ultimi 5 chilometri leggermente mossi che porteranno al magnifico Atomium, costruzione in acciaio che rappresenta i nove atomi di una cella unitaria di un cristallo di ferro in riferimento alle scienze e agli usi dell’atomo, costruito in occasione dell’Expo 1958. Da segnalare che lo scorso anno a Cholet, come a Plumelec nel 2015, la vittoria si è decisa solo per pochi secondi.

Una prova contro il tempo senza grandissime difficoltà che però andrà gestita nella miglior maniera possibile dalle squadre dei grandi favoriti per la vittoria finale della Grande Boucle, il tutto per evitare sin dall’inizio qualche possibile inconveniente.

Tour De France, borsino dei favoriti

Ancora presto per fare un borsino dei possibili favoriti. Oggi si corre solo la 2a tappa, una cronosquadre che deciderà la griglia di partenza di domani. Ma andiamo con ordine: i favoriti che si contenderanno la vittoria sono tutti in casa Team INEOS. Se da una parte ci sentirà l’assenza di Chris Froome, il team potrà contare su Geraint Thomas, che lo scorso anno dominò lungo le strade della Grande Boucle e sarà chiamato a difendere il proprio titolo. Il rivale più agguerrito se lo ritroverà però di fianco: stiamo parlando del colombiano Egan Bernal. Attenzione anche al nostro connazionale Vincenzo Nibali, nonchè al britannico Adam Yates.

**** Thomas

*** Bernal

** Nibali

* Yates

Tour De France 2.a tappa, diretta tv e streaming

La 2.a tappa del Tour De France sarà trasmessa da Rai 2 con collegamento a partire dalle ore 14.00. La tappa odierna sarà visibile anche su Eurosport HD (canale 210 di Sky) con collegamento dalle ore 14.20. Per la rete nazionale la telecronaca sarà affidata a Francesco Pancani con il commento tecnico di Alessandro Ballan; per il canale satellitare la prima voce sarà Luca Gregorio, con il commento tecnico di Riccardo Magrini. Per gli appassionati inoltre ci sarà la possibilità di seguire la gara anche in streaming gratis su RaiPlay ed Eurosport Player.

Come ogni anno, anche questa tappa del Tour De France, sarà possibile ascoltarla in diretta su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport con la radiocorsa di Cristiano Piccinelli, inviato in Francia. Rai Radio 1 è anche in diretta sul digitale terrestre e in streaming gratis sul sito della Rai.