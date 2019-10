Ciclismo, Giro di Lombardia 2019: percorso e favoriti, diretta tv e streaming sabato 12 ottobre

Sabato 12 ottobre alle ore 10.30 è in programma il Giro di Lombardia 2019, chiamata anche la “classica delle foglie morte”, valevole come prova dell’UCI Europe Tour e giunta all’edizione numero 113. A vincere nella stagione scorsa fu il francese Thibaut Pinot (sabato sarà assente) davanti all’azzurro Vincenzo Nibali e al belga Dylan Teuns giunti sul traguardo rispettivamente a 26″ e 32″.

Giro di Lombardia 2019, il percorso

Come tutti gli anni il Giro di Lombardia promette grande spettacolo dove saranno 243 i chilometri da percorrere con i primi 40 km totalmente pianeggianti; la prima asperità si avrà con la salita del Gallo (7,4 km al 6% di pendenza), per poi proseguire con una discesa verso Bergamo dove si attraverserà la Val Seriana.

La seconda salita in programma sarà quella del Colle Brianza (al 114° km) con i corridori che superata quest’altra asperità dovranno impegnarsi in continui saliscendi molto impegnativi.

Presumibilmente la prima svolta della corsa potrebbe esserci alla salita della Madonna Del Ghisallo (8,6 km al 6.2% ma con punte anche del 14%); dopo una breve discesa ecco arrivare un’altra ascesa, ovvero la Colma di Sormano (5,1 km al 6,6%) dove seguirà subito la salita del Muro di Sormano lunga 2 km ma con una pendenza del 15% con punte addirittura del 30%. Molto probabilmente qui ci sarà una grande selezione dove si capirà chi potrà battagliare per la vittoria finale; superato il Muro di Sormano, altra discesa (quella di Nesso), che porterà ad un tratto pianeggiante, per poi arrivare alle ultime fatiche, prima con la salita del Civiglio (4,2 chilometri al 9,7%) e poi con San Fermo della Battaglia (2,7 chilometri al 7,2%). Qui mancheranno solamente 6 km (quasi tutti in discesa) al traguardo posto su lungolago di Como.

Giro di Lombardia 2019, il borsino dei favoriti

***** Richard Carapaz, Egan Bernal, Primoz Roglic

**** Jacob Fuglsang, Alejandro Valverde, Philippe Gilbert

*** Vincenzo Nibali, Julian Alaphilippe, Michael Woods

** Mikel Landa, David Gaudu , Michal Kwiatkowski

* Davide Formolo, Nairo Quintana, Tim Wellens

Giro di Lombardia 2019, diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo la “classica delle foglie morte” , ovvero la Milano-Torino, sarà visibile sia sul canale Eurosport HD (canale 210 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 14.20, sia su Rai Sport +HD (canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre) dalle ore 14.

Ciclismo, il Giro di Lombardia 2019 è su Eurosport 2 HD | Guarda ora Eurosport su DAZN | Attiva ora DAZN.

Il Giro di Lombardia 2019 si potrà guardare anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport HD.