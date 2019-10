Ciclismo, Milano-Torino 2019 (Video ultimi 4 km): a Superga trionfa il canadese Michael Woods

Il canadese Michael Woods ha vinto l’edizione 2019 della Milano-Torino grazie a un gran finale dove prima dell’ultima curva è partito all’improvviso è ed è riuscito a staccare il resto della compagnia eccezion fatta per lo spagnolo Alejandro Valverde che però nulla ha potuto nella volata finale. Di seguito la Top Ten della gara, dove purtroppo non c’è nessun corridore azzurro.

1. Woods (Can) in 4.03’48”

2. Valverde (Spa) s.t;

3. A. Yates (Gbr) a 5″

4. Benoot (Bel) a 10″

5. Gaudu (Fra) s.t

6. Bernal (Col) s.t.

7. Mollema (Ola) a 23″

8. Fuglsang (Dan) a 33″

9. Rivera (Crc) s.t.

10. Mas (Spa) a 38″.

Milano-Torino 2019, il percorso

Oggi alle ore 12.10 prenderà il via la centesima edizione della classica autunnale Milano-Torino valevole come evento dell’UCI Europe Tour; nella stagione scorsa la gara fu vinta dal francese Thibaut Pinot davanti al colombiano Miguel Angel Lopez e lo spagnolo Valverde.

Il percorso lungo 179 km, partirà da Magenta per una prima parte di tratto pianeggiante con strade larghe dove si passerà per Abbiategrasso, Vigevano e la Lomellina per arrivare fino al Monferrato. Da qui la gara entrerà nel vivo con alcuni saliscendi nella zona di Casale Monferrato, per poi nuovamente tornare a tratti rettilinei che porteranno nel circuito finale lungo 5 km da ripetere due volte eccezion fatta per i 600 metri finali. Il circuito inizierà con una salita che porterà alla basilica di Superga dove la pendenza media sarà del 9,1% con un massimo del 14% (a metà salita). Negli ultimi 600 metri dal traguardo svolta a U verso sinistra dove poi è prevista una rampa finale e un ultima curva a 50 metri dall’arrivo a Superga previsto tra le 16.15 e le 16.40.

Milano-Torino 2019, borsino favoriti

***** Egan Bernal, Sergio Higuita, Adam Yates

**** Jacob Fuglsang, Davide Formolo, Alejandro Valverde

*** David Gaudu, Giulio Ciccone, Tim Wellens

** Tao Geoghegan Hart, Fausto Masnada, Wilco Kelderman

* Bauke Mollema, Hernan Pernsteiner, Bob Jungles

