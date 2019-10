Ciclismo, Tre Valli Varesine: percorso e favoriti, diretta tv e streaming oggi 8 ottobre

Oggi alle ore 12 è in programma l’edizione numero 99 delle Tre Valli Varesine una delle tante classiche d’autunno di questa settimana di grande ciclismo. Nella scorsa stagione a trionfare fu il lettone Toms Skujins che nella volatona finale ebbe la meglio sul francese Thibaut Pinot e il britannico Peter Kennaugh.

Tre Valli Varesine, presentazione del percorso

Si partirà da Saronno con il traguardo posto in via Sacco, davanti a Palazzo Estense di Varese, saranno 197,8 i chilometri da percorrere in un percorso con parecchi saliscendi che renderanno la corsa molto emozionante. La prima parte di gara (82 km circa) sarà pianeggiante dove poi rispetto alle scorse edizioni è prevista la novità con il passaggio da Bardello e dal centro di Gavirate, per poi proseguire verso lo strappo della “Costa”, salita di poco più di un chilometro che porta a Caldana di Cocquio Trevisago. Dopo i corridori incontreranno due circuiti: nel primo lungo 12,8 km da affrontare cinque volte dove vanno segnalate la salita del Montello e lo strappo di Bobbiate, con quest’ultima posta ad un km dal passaggio sulla linea del traguardo.

Terminato il primo circuito, si passerà al secondo lungo di 26,9 km da percorrere due volte dove si passerà per Calcinate del Pesce e Morosolo, per arrivare al tratto che comprende il GPM posto a Casciago che sarà anche la parte più dura della gara che terminerà come detto precedentemente a Via Sacco, davanti ai Giardini Estensi.

Tre Valli Varesine, borsino favoriti

***** Primoz Roglic, Alejandro Valverde, Primoz Roglic

**** Diego Ulissi, Michael Woods, Vincenzo Nibali

*** Mads Pedersen, Jakob Fuglsang, Gianni Moscon

** Bauke Mollema, Tim Wellens, Davide Formolo

* Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman, Sergio Higuita

Tre Valli Varesine, diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo la corsa delle Tre Valli Varesine sarà visibile sia sul canale Eurosport HD (canale 210 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 15.30, sia su Rai Sport +HD (canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre) dalle ore 15.

Inoltre ci sarà la possibilità di seguire la gara anche in streaming su Eurosport Player e RaiPlay.

Ciclismo, Tre Valli Varesine è su Eurosport | Guarda ora Eurosport su DAZN | Attiva ora DAZN

La corsa lombarda si potrà guardare anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport HD.