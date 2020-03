Oggi alle ore 13.38 prenderà il via la quarta tappa della Parigi-Nizza che prevede la crono individuale (unica della corsa francese) Saint-Amand-Montrond-Saint-Amand-Montrond, comune del Centro-Valle della Loira.

Quarta tappa Parigi-Nizza

Sarà una crono piuttosto breve (15-1 km) e dove non sono presenti grande difficoltà se non nel primo tratto con alcuni saliscendi e parecchie curve che culminerà con l’intermedio di La Tour, posto in cima a un tratto in leggerissima salita, mentre nella seconda parte ci sarà solamente discesa fino all’arrivo finale.

Il primo ciclista a partire sarà il transalpino Jonathan Hivert alle ore 13.38, l’ultimo a cominciare il suo percorso (ore 16.05) sarà il tedesco Maximilian Schachmann, attualmente primo nella classifica generale con 13 secondi di vantaggio sull’azzurro Giacomo Nizzolo e 24′ sul belga Jasper Stuyven. L’orario finale dell’ultimo corrridore, in questo caso Schachmann, dovrebbe essere attorno alle 16.25.

Quarta tappa Parigi-Nizza, borsino favoriti

***** Victor Campenaerts, Julian Alaphilippe, Stefan Kung

**** Maximilian Schachmann, Kasper Asgreen, Dylan Teuns

*** Yves Lampaert, Bob Jungels, Nils Politt

** Thomas De Gendt, Tejay Van Garderen, Ryan Mullen

* Vincenzo Nibali, Michael Matthews, Tanel Kangert

Quarta tappa Parigi-Nizza, diretta tv e streaming

La quarta tappa della Parigi-Nizza sarà visibile su Eurosport HD (canale 211 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 14.40; ricordiamo che ci sarà la possibilità di seguire la crono individuale anche in diretta streaming su Eurosport Player.

Inoltre la frazione sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport HD.