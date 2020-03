Ciclismo, sesta tappa Parigi-Nizza: dove vedere in tv e streaming, oggi 13 marzo

Oggi alle ore 12.15 prenderà il via la sesta tappa della Parigi-Nizza, ovvero la Sorgues-Apt, frazione non particolarmente lunga (161,5 km) ma molto dura e importante per la classifica generale dove ricordiamo il tedesco Schachmann è maglia gialla davanti al danese Andersen (a 58 secondi) e l’austriaco Grosschartner (a 61 secondi).

Sesta tappa Parigi-Nizza: la presentazione

Sarà una frazione che vedrà i primi venti chilometri totalmente pianeggianti ma alla fine di questi partiranno una serie di GPM che renderanno il pomeriggio francese molto interessante. In totale saranno sei, di cui quattro di seconda categoria e due di terza: si comincerà al 24 °km con la Cote de Saumane-de-Vaucluse (4,2 km al 5,1%), per poi proseguire con la Col de Murs (10,4 km al 4,3%), la Cote de Gordes (2,3 km al 6,5%) e la Col du Pointu (3,5 km al 5,4%); una volta superata quest’ultima ci sarà un tratto in falsopiano che porterà al Traguardo Volante di Apt, anch’esso in salita (1,2 km all’8,2%), ma non valido come GPM che si presenterà anche nel finale e che terminerà a circa 1200 metri dall’arrivo. Prima del tratto conclusivo appena descritto, i corridori avranno ancora due GPM da scalare, ovvero la Cote de Caseneuve (5,1 km al 5,4%) e la Cote d’Auribeau (4,5 km al 5,8%), per poi arrivare ad Apt dove l’ultimo km sarà completamente in discesa.

Sesta tappa Parigi-Nizza, borsino favoriti

***** Maximilian Schachmann, Julian Alaphilippe, Sergio Higuita

**** Soren Kragh Andersen, Thomas De Gendt, Dylan Teuns

*** Peter Sagan, Tiesj Benoot, Micheal Matthews

** Thibaut Pinot, Philippe Gilbert, Vincenzo Nibali

* Zdenek Stybar, Kasper Asgreen, Bon Jungels

Sesta tappa Parigi-Nizza, diretta tv e streaming

La sesta tappa della Parigi-Nizza sarà visibile su Eurosport 2 HD (canale 212 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 14.40; ricordiamo che ci sarà la possibilità di seguire la Sorgues-Apt anche in diretta streaming su Eurosport Player.

Inoltre la frazione sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.

Ci sarà anche la possibilità di vedere la sesta frazione in chiaro e più precisamente su Rai Sport +HD (canale 57 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky), a partire dalle ore 14.45. Anche qui si potrà usufruire della diretta streaming dove basterà andare sul sito RaiPlay.