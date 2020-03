Ciclismo, settima tappa Parigi-Nizza: dove vedere in tv e streaming, oggi 14 marzo

Questa mattina alle ore 9.50 prenderà il via la settima tappa della Parigi-Nizza, ovvero la Nizza-Valdeblore La Colmiane di 166,5 km; ricordiamo che oggi la corsa francese finirà perchè l’ultima frazione che era programmata per domani 15 marzo è stata cancellata per l’emergenza Coronavirus che sta flagellando anche la Francia. Nella classifica generale il tedesco Schachmann è sempre maglia gialla, davanti al belga Benoot e al colombiano Higuita rispettivamente a 36 e 61 secondi di distacco.

Settima tappa Parigi-Nizza: la presentazione

Quella odierna sarà una tappa molto dura fin dall’inizio visto che i corridori avranno subito l’ostacolo di un GPM di prima categoria, il Col de Vence (9,7 km al 6,6%), dove presumibilmente qualcuno potrebbe già staccarsi e provare subito la fuga. Nella fase centrale della frazione saranno presenti parecchi saliscendi fino a quando ecco arrivare due GPM di seconda categoria uno vicino all’altro, ossia il Col de la Sigale (6,6 km al 4,9%) e la Cote de Saint Antonin (6,2 km al 5,3%), con quest’ultima posizionata a 70 chilometri circa dall’arrivo; qui invece si presenterà una fase interlocutoria che consentirà ai ciclisti di riprendere fiato per il gran finale che avrà una scalata molto difficoltosa (la Valdeblore La Colmiane) lunga 16,3 km e con una pendenza media del 6,3% ma con picchi anche del 21% che presumibilmente darà vita a parecchi attacchi per la conquista della maglia gialla con i primi otto della classifica racchiusi in novanta secondi.

Settima tappa Parigi-Nizza, borsino favoriti

***** Nairo Quintana, Sergio Higuita,Thibaut Pinot

**** Vincenzo Nibali, Maximilian Schachmann, Julian Alaphilippe

*** Tiesj Benoot, Thomas De Gendt, Guiilaume Martin

** Romain Bardet, Philippe Gilbert, Pierre Latour

* Bob Jungels, Lilian Calmejane, Richie Porte

Settima tappa Parigi-Nizza, diretta tv e streaming

La settima tappa della Parigi-Nizza sarà visibile su Eurosport 2 HD (canale 212 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 13.10; ricordiamo che ci sarà la possibilità di seguire la Nizza-Valdeblore La Colmiane anche in diretta streaming su Eurosport Player.

Inoltre la frazione sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.

Ci sarà anche la possibilità di vedere la settima frazione in chiaro e più precisamente su Rai Sport +HD (canale 57 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky), ma solamente in differita a partire dalle ore 17.25. Anche qui si potrà usufruire dello streaming (gratuito) dove basterà andare sul sito RaiPlay.