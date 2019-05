Ciclismo, Giro d’Italia 18.a tappa Valdaora-Santa Maria di Sala: frazione di pianura prima del grande trittico finale

Oggi 18.a tappa del Giro d’Italia Valdaora-Santa Maria di Sala, frazione quasi totalmente pianeggiante che farà rifiatare i corridori dopo le grandi fatiche delle montagne dei giorni scorsi e prime del grande trittico finale che li aspetta da venerdì a domenica.

Giro d’Italia, presentazione 18.a tappa

Sono 222 i chilometri da percorrere con partenza alle ore 12 da Valdaora (Bolzano) con traguarda in Veneto a Santa Maria di Sala (Venezia), dove i primi 155 km quasi tutti in discesa verso Conegliano, fatta eccezione per una facile salita a Pieve di Alpago (GPM di quarta categoria), mentre gli ultimi 60 km tutti in pianura con qualche discesa e qualche curva ma su strade molto ampie che probabilmente vedranno i velocisti rimasti in gara(Ackermann, Demare, Cimolai, Belletti e Haller) battagliarsi per la vittoria di tappa.

Giro d’Italia, borsino favoriti 18.a tappa

***** Pascal Ackermann, Arnaud Demare, Davide Cimolai

**** Manuel Belletti, Simone Consonni, Ryan Gibbons

*** Thomas De Gendt, Bob Jungles, Kristian Sbaragli

** Juan Josè Lobato, Marco Haller, Fabio Sabatini

* Damiano Cima, Rudiger Selig, Enrico Battaglin

Giro d’Italia 18.a tappa diretta tv e streaming

La 18.a tappa del Giro d’Italia sarà trasmessa Rai Sport (canale 57 digitale e 227 Sky) con collegamento per la presentazione della frazione a partire dalle ore 10.30 per poi passare la linea a Rai 2 alle ore 14.30. La tappa odierna sarà visibile anche su Eurosport HD (canale 210 di Sky) con collegamento dalle ore 13.

Per la rete nazionale la telecronaca sarà affidata ad Andrea De Luca con il commento tecnico di Alessandro Petacchi, ma sarà presente anche la terza voce di Fabio Genovesi oltre a Francesco Pancani e Marco Saligari che saranno in motocronaca.

Per il canale satellitare la prima voce sarà Luca Gregorio con il commento tecnico di Riccardo Magrini.

Per gli appassionati inoltre ci sarà la possibilità di seguire la gara anche in streaming su RaiPlay ed Eurosport Player.