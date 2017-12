Juventus-Roma, 1-0, decide un gol di Benatia (Video e Highlights)

95′ Dopo cinque minuti di recupero finisce Roma-Juventus, decide un gol di Benatia.

94′ Ancora un’occasione per la Roma con Fazio che viene murato in angolo da Chiellini

93′ Colossale occasione per Schick che solo davanti al portiere si divora il gol del pari tirando addosso a Szczesny

92′ TRAVERSA DELLA JUVENTUS, contropiede di Pjanic, tiro potente e palla (toccata da Alisson) sulla traversa

90′ Saranno 5 i minuti di recupero

89′ Gran tiro di Perotti dai 22 metri, palla alta

88′ Occasione Roma, cross di Kolarov, spizzata di Schick e colpo sottorete di Under. Szczensy salva

87′ AMMONITO Pellegrini per gioco scorretto

86′ SOSTITUZIONE ROMA, entra Under ed esce De Rossi

81′ AMMONITO Alex Sandro per gioco scorretto

78′ TRAVERSA DELLA ROMA, lancio di Kolarov, Florenzi sbuca alle spalle di Chiellini e colpisce la traversa. Giallorossi sfortunati è il 17° palo stagionale

77′ SOSTITUZIONE JUVENTUS, entra Marchisio ed esce Matuidi

76′ Tiro di Matuidi palla a lato

75′ SOSTITUZIONE JUVENTUS, entra Bernardeschi ed esce Cuadrado

71′ Palla a Dzeko su rimpallo di Chiellini. Tiro alto

70′ SOSTITUZIONE ROMA, entra Pellegrini ed esce Strootman

68′ Tiro di Pjanic dal limite deviato da Manolas, Alisson para a terra

67′ Per Higuain un rigore in movimento ma la palla vola alta sopra la traversa

67′ SOSTITUZIONE ROMA entra Schick ed esce El Shaarawy

66′ Cross basso di Alex Sandro, Higuain gira a rete ma Alisson para

65′ Higuain approfitta di un errore di Fazio e va al tiro, ma lo stesso argentino recupera

57′ Tiro cross insidioso di Kolarov, palla a lato di poco

55′ Higuain servito da Cuadrado arriva solo a davanti ad Alisson, ma calcia alto

53′ AMMONITO CUADRADO per proteste

47′ Cross basso di Higuain imbeccato da Pjanic. Manolas salva ed evita che la palla arrivi a Mandzukic

Ore 21.48 inizia il Secondo Tempo di Juventus-Roma

45′ Senza recupero Tagliavento manda tutti negli spogliatoi

43′ Gran tiro di Benatia dai 30 metri, palla altissima

40′ Rasoterra dai 20 metri di Mandzukic. Alisson blocca a terra

31′ Gran tiro di Nainggolan dal limite dell’area, palla alta

27′ Miracolo di Szczesny su El Shaarawy. Cross basso di Perotti, il Faraone tocca sotto rete ma il portiere polacco salva alla grand

26′ Tiro di Higuain dai 22 metri, palla a lato

24′ Pasticcio difensivo tra Alisson e Fazio, Higuain si inserisce e cade in area. Ma Tagliavento non ravvede il fallo

23′ AMMONITO DE ROSSI per gioco scorretto

22′ Prova a scuotersi la Roma, il tentativo di Dzeko è a lato di molto

19′ GOL DELLA JUVENTUS, 1-0 BENATIA. Sull’angolo Chiellini di testa manda a rete, Alisson para, sulla respinta Benatia colpisce la traversa e poi da posizione favorevolissima sulla ribattuta infila in rete

18′ Lancio di Khedira per Higuain che sul filo del fuorigioco si invola verso Alisson. Fazio salva in angolo

16′ Cross di Cuadrado, colpo di testa di Higuain palla a lato di poco

12′ Florenzi tenta l’eurogol su lancio di Dzeko. La palla vola nella parte alta della curva

7′ Bel colpo di testa di Mandzukic su cross di Alex Sandro. Palla a lato di poco

6′ Contropiede della Juve, Cuadrado va al tiro ma Fazio lo mura

3′ Bel cross di El Shaarawy ma Benatia salva su Dzeko

Ore 20.45 inizia il match dello Stadium

Ecco le formazioni ufficiali che Allegri e Di Francesco schiereranno all’Allianz Stadium di Torino per il posticipo della 18° Giornata della Serie A 2017-2018 Juventus-Roma.

Juventus-Roma, il tabellino

Juventus (4-3-2-1): Szcesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi (77’Marchisio); Cuadrado (75’Bernardeschi), Mandzukic; Higuain. Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Loria, Lichtsteiner, Rugani, Asamoah, Bentancur, Sturaro, Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi, Pjaca.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi (86′ Under), Strootman (70’Pellegrini); El Shaarawy (67′ Schick), Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Skorupki, Bruno Peres, Moreno, Juan Jesus, Emerson, Gonalons, Gerson,

Reti: 19′ Benatia

Angoli: 3-4

Ammoniti: De Rossi; Cuadrado; Alex Sandro; Pellegrini

Espulsi: –

Arbitro: Tagliavento di Terni

Addizionali: Costanzo Alessandro Manganelli Lorenzo

Var: Massimiliano Irrati

Juventus-Roma, la presentazione

Scende in campo la Serie A Tim 2017-2018 per il turno pre-natalizio, si giocherà anche il 30 Dicembre. All’Allianz Stadium va di scena Juventus-Roma, il derby delle regine degli anni 80. Dopo l’inaspettata eliminazione dalla Coppa Italia con il Torino, i giallorossi provano a ripartire. La Juventus forte delle tradizione, ha sempre battuto la Roma allo Stadium, e di una rinnovata compattezza di squadra punta dritto ai tre punti. In casa bianconera, il tecnico Massimiliano Allegri deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione da mandare in campo. “Ho in testa sei decimi della squadra” spiega, dando per scontato che in porta ci sarà Szceszny e non Buffon”. Il mister entra poi più nello specifico: “Credo potranno giocare Benatia, Chiellini, Alex Sandro e Higuain”. Le altre scelte sono improntate ad aspetti prettamente tecnici. In casa Roma, per Eusebio Di Francesco si tratta di una partita fondamentale e che può dire tanto, ma non tutto sul campionato giallorosso e nella quale la Roma non deve perdere la propria identità. “La prepariamo come una partita importantissima, non dico decisiva ma il valore del match è tutto a livello psicologico e mentale”, ha dichiarato il tecnico nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma. “La squadra deve cercare a tutti costi il risultato positivo in un campo non facile sotto tutti i punti di vista, ma non deve cambiare l’identità che ha avuto fino a questo momento”.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

Juventus (4-3-2-1): Szcesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain. Allenatore: Allegri.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco.

Juventus-Roma, come vederla

La partita dell’Allianz Stadium Juventus-Roma, valida per la 18° Giornata della Serie A 2017-2018 sarà trasmessa in diretta da Sky Sport 1 HD, Sky Calcio HD, Mediaset Premium e Premium Hd. In streaming sarà possibile seguirla sulle applicazioni Sky Go e Premium Play