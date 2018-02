Andreas Seppi – Daniil Medvedev LIVE, ATP Rotterdam: un set pari, 6-4 per il russo

(LL) ANDREAS SEPPI – (Q) DANIIL MEDVEDEV 7-6(4) 4-6 4*-2

Quarti di finale ATP 500 Rotterdam (cemento indoor)

23.19 – 30-30

23.18 – Quindicesimo ace dell’azzurro. 15-15

23.16 – BREAK SEPPI! Bruttissimo errore di dritto per Medvedev. 4-2

23.16 – Bene ancora con il dritto. 15-40 e due palle break per l’azzurro

23.15 – Doppio fallo del russo e ottimo rovescio all’incrocio delle righe per l’azzurro. 0-30

23.12 – CONTRO-BREAK MEDVEDEV! Rovescio in rete per Seppi. 3-2

23.11 – Largo il dritto dell’azzurro: chance di immediato contro-break

23.11 – Risponde bene il russo e chiude a rete. 15-30

23.09 – BREAK SEPPI! Lungo il dritto di Medvedev. 3-1

23.09 – 0-40 e tre palle break a disposizione

23.08 – Ottimo ora in risposta l’azzurro. 0-30

23.06 – Game Seppi, il russo in ripresa. 2-1

23.05 – 40-30 da 40-0

23.03 – Ace al centro di Medvedev e tiene la battuta a 15. 1-1

23.01 – Game Seppi. 1-0

22.59 – In difficoltà con la seconda di servizio, l’azzurro concede palla break ma l’annulla con l’ace

22.59 – 30-30

22.58 – Inizia il set decisivo, con Seppi ancora al servizio

22.54 – GAME AND SECOND SET DANIIL MEDVEDEV! Risposta in rete dell’azzurro e il russo vince il parziale in 36′. Si va dunque al terzo set

22.53 – Gran rovescio lungolinea del russo. 40-15 e due set point

22.50 – Il russo non gioca praticamente e Seppi tiene agevolmente a 0. 4-5 e possibilità di chiudere il secondo set

22.49 – Break confermato a 15. 3-5

22.45 – BREAK MEDVEDEV! Nonostante giochi da fermo spinge ogni colpo e chiude con un dritto lungolinea. 3-4

22.44 – Palla break per il russo

22.44 – 30-30 sul servizio di Seppi

22.42 – Stop volley e smorzata per il russo: game vinto a 30. 3-3

22.41 – Doppio fallo di Medvedev. 0-15

22.38 – Due ace consecutivi per Seppi e tiene a 0, mentre il russo zoppica. 3-2

22.37 – Grazie al servizio rimonta dallo 0-30. 2-2

22.36 – Medvedev in difficoltà. 15-30

22.33 – Medical Time-out per il russo

22.32 – Ace esterno e l’azzurro tiene a 30. 2-1 e Medvedev chiama il fisioterapista

22.29 – CONTRO-BREAK SEPPI! Un altro doppio fallo del russo. 1-1

22.28 – Doppio fallo di Medvedev e altra chance di contro-break per l’azzurro

22.28 – Questa volta la smorzata di dritto termina in rete. Altra parità

22.27 – Immediata palla del contro-break

22.26 – Game ai vantaggi

22.25 – Ancora bene l’azzurro con la smorzata. 30-30

22.23 – BREAK MEDVEDEV! Risposta vincente di rovescio sulla seconda di Seppi. 0-1

22.22 – Gran passante di dritto per Medvedev, che conquista due palle break. 30-40

22.22 – Dritto in rete. 15-30

22.21 – Inizia il secondo set, con l’azzurro al servizio

22.18 – FIRST SET ANDREAS SEPPI! Basta la prima occasione per portarsi a casa il primo parziale, per 7-4 dopo 51′

22.17 – Lob dell’azzurro e veronica larga del russo. Due set point

22.16 – 5-4, ora Seppi può chiudere col servizio a disposizione

22.15 – Dopo il cambio di campo, l’azzurro conduce 5-2

22.14 – Mini-break di Seppi, dritto in rete di Medvedev. 3-2

22.13 – Fantastica smorzata lungolinea dell’azzurro. 1-1 —-> VIDEO

22.11 – Con l’ace esterno Seppi tiene la battuta a 30. TIE-BREAK

22.10 – Copre bene la rete Medvedev. 30-30

22.06 – Serve bene il russo e tiene a 15, garantendosi almeno il tie-break. 5-6

22.04 – Game Seppi. 5-5

22.04 – Doppio fallo dell’azzurro. 40-30

22.00 – Game Medvedev. 4-5

21.58 – Gestisce al meglio lo scambio Seppi ma manda il dritto in rete. Seconda parità

21.58 – Doppio fallo del russo e prima palla break per l’azzurro

21.57 – Largo il rovescio di Medvedev. 40-40

21.57 – Ottima demivolée dell’azzurro. 40-30

21.54 – Game Seppi. 4-4

21.53 – La seconda annullata con un dritto molto angolato. Vantaggi

21.52 – La prima l’annulla con lo smash. 30-40

21.52 – Dritto in rete e altre due palle break per il russo. 15-40

21.51 – Largo il dritto lungolinea di Seppi. 15-30

21.48 – Altro turno di battuta in scioltezza per Medvedev. 3-4

21.46 – Ancora bene con il dritto l’azzurro e vince di nuovo il game a 15. 3-3

21.42 – Medvedev mantiene il servizio a 30. 2-3

21.40 – Dritto inside-in per Seppi. 15-15

21.39 – Ottime traiettorie da parte dell’azzurro e vince il game a 15. 2-2

21.35 – Il russo tiene nuovamente a 0 la battuta. 1-2

21.33 – Game Seppi. 1-1

21.32 – Sbaglia di dritto Medvedev e game ai vantaggi

21.32 – Dritto in rete e palla break per il russo. 30-40

21.31 – 30-30 sul servizio dell’azzurro

21.29 – Game a 0 per Medvedev. 0-1

21.28 – Inizia il match, con il russo al servizio

21.26 – Giocatori in campo per il riscaldamento

21.04 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Appena terminato il match tra Federer e Haase, con lo svizzero vincitore per 4-6 6-1 6-1 e che da lunedì 19 febbraio sarà il più anziano n°1 ATP. A breve l’incontro tra l’azzurro ed il russo

Dove seguire il match

Andreas Seppi alla ricerca della prima semifinale in questo torneo

L’azzurro, non prima delle ore 21.00 italiane, proverà ad agguantare il penultimo atto dell’ATP 500 di Rotterdam. Il percorso di Andreas Seppi è stato ottimo sino ad ora, in quanto è entrato da lucky loser (dopo aver perso nelle qualificazioni contro lo slovacco Martin Klizan) e ha sconfitto per due set a uno il portoghese Joao Sousa nel primo incontro, per poi ottenere una vittoria capolavoro in due parziali contro il n°4 ATP, il tedesco Alexander Zverev. Il suo avversario sarà il qualificato russo Daniil Medvedev, che affronterà per la prima volta in carriera: quest’ultimo nel primo turno ha superato il lussemburghese Gilles Muller mentre nell’incontro successivo ha avuto la meglio su un altro qualificato, il francese Pierre-Hugues Herbert.

La giornata si è aperta con il ritiro del ceco Tomas Berdych, che ha permesso l’accesso diretto alla semifinale del belga David Goffin. Nel primo incontro effettivo il bulgaro Grigor Dimitrov raggiunge proprio il belga nel penultimo atto, sconfiggendo il russo Andrey Rublev per 6-3 6-4, mentre nel match precedente a quello di Andreas Seppi Roger Federer tenterà di diventare il n°1 ATP più anziano della storia, affrontando il tennista di casa Robin Haase.